Beatrice Pera ospite del secondo appuntamento de “Il mestiere dell’arte”

Dopo l’incontro con Mattia Rebuffo, tenutosi sabato 21 febbraio, la rassegna “Il mestiere dell’arte” promossa dalla Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva (via Pallavicino, 11) prosegue sabato 14 marzo con Beatrice Pera.

La giovane cebana ha seguito il suo cuore e ha trasformato la sua vita in un turbinio di colori, emozioni, viaggi e parole, e racconterà la sua esperienza proprio al pubblico di casa.

Nata a Ceva nel 1994, Beatrice Pera non ha sempre avuto l’idea fissa su cosa fare “da grande”, ma come tutte le bambine ha provato a sognare e a trasformare quei sogni in realtà. Oggi è una tour leader, un’esperta di viaggi che accompagna turisti e visitatori in giro per il mondo raccontando loro leggende e curiosità sui luoghi in cui si trovano, ma oltre a questo Beatrice ha saputo dare seguito anche all’altra grande passione della sua vita: la scrittura.

La sua bussola interiore ha sempre saputo trovare la strada di casa attraverso un percorso sicuro: scrivere, scrivere e ancora scrivere, trasformando i pensieri in parole e le pagine bianche nel diario di un viaggio interiore.

Ex allieva della Scuola Holden di Torino, grazie a questa esperienza l’autrice ha imparato a far ordine tra i pensieri così da trasformare qualcosa di intimo e personale in una narrazione che può arrivare a tutti. Grazie a questi preziosi insegnamenti e al suo talento innato, Beatrice Pera ha scritto il suo primo romanzo, dal titolo Bagliori, edito per la collana Unici di Einaudi e in uscita a fine marzo, un’opera di cui non si può ancora anticipare nulla, ma che testimonia il valore della creatività e delle capacità dell’ospite.

La magia dei viaggi e della scrittura riempiranno la sala conferenze della Biblioteca, portando gli astanti al punto d’approdo più importante: la realizzazione dei propri sogni.

Beatrice Pera dialogherà con Martina Colombo.

Appuntamento quindi sabato 14 marzo alle ore 15.30

Si ricorda che gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.