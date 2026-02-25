Servizi per l’infanzia: Monteu Roero investe sul territorio e potenzia la collaborazione con Ceresole d’Alba

Le amministrazioni comunali di Monteu Roero e Ceresole d’Alba comunicano con soddisfazione l’avvenuto impiego al 100% delle risorse destinate al potenziamento dei servizi di asilo nido per l’anno 2024, garantendo che ogni fondo disponibile sia stato utilizzato a beneficio diretto delle famiglie del territorio.

Attraverso un accordo di collaborazione tra i due Comuni, la somma di 6.619,73 €, derivante dal Fondo di Solidarietà Comunale, verrà reinvestita per assicurare la continuità e il miglioramento del servizio nido a favore delle famiglie di Monteu Roero.

Una gestione oculata delle risorse

In assenza di una struttura nido nel territorio comunale di Monteu Roero, e per evitare la restituzione dei fondi al Ministero, l’Amministrazione ha scelto la strada della cooperazione istituzionale.

Con il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), le risorse rimarranno nel Roero, sosten endo una struttura qualificata e già operativa nel Comune di Ceresole d’Alba, facilmente accessibile alle famiglie.

L’accordo rappresenta un esempio concreto di sinergia tra piccoli Comuni, capaci di fare rete per mantenere e rafforzare servizi essenziali.

Il Sindaco di Monteu Roero, Paolo Rosso, dichiara: “Ogni euro investito nell’infanzia è un investimento sul futuro del nostro Paese. Grazie a questi 6.619,73 €, consolidiamo il diritto dei nostri bambini ad avere posti nido di qualità e tariffe sostenibili, dimostrando che la collaborazione tra piccoli Comuni è la chiave per mantenere i servizi vivi e vicini alla gente.”

Il Sindaco di Ceresole d’Alba, Chiara Masia, aggiunge: “Desidero ringraziare il Sindaco di Monteu Roero per la sensibilità istituzionale e lo spirito di collaborazione dimostrati: lavorare insieme tra Comuni significa dare risposte concrete alle famiglie e rafforzare il nostro territorio.”

L’operazione rappresenta non solo un risultato amministrativo, ma anche un segnale politico chiaro: le risorse pubbliche, quando gestite con responsabilità e collaborazione, restano sul territorio e generano valore per le famiglie e per il futuro della comunità.