Solidarietà sulla neve: torna a Pian Muné la seconda edizione di “Cecy for Women"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Cecy Onlus rinnova l’appuntamento con la solidarietà e la natura.

Sabato 7 marzo 2026 si terrà la seconda edizione di “Cecy For Women”, una giornata di festa e condivisione tra le montagne di Pian Muné (Paesana), dedicata a celebrare la forza femminile, la parità di genere e a sostenere progetti concreti di emancipazione in Nepal.

L’iniziativa nasce con un obiettivo ambizioso: finanziare il “Monviso Hostel Girls”, un ostello femminile destinato a ospitare le ragazze provenienti dai villaggi montani più remoti del Nepal. Grazie a questa struttura, molte giovani potranno proseguire gli studi oltre la scuola dell’obbligo, trovando un luogo sicuro dove vivere, studiare e costruire il proprio futuro, abbattendo le barriere che oggi impediscono la parità di opportunità.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato per le ore 10:30 presso il Rifugio Pian Muné. I partecipanti potranno scegliere tra due modalità per raggiungere la meta:

· Sport e Natura: Una camminata di gruppo con le ciaspole lungo un itinerario segnalato (circa 350 metri di dislivello) che condurrà al Rifugio in Quota.

· Comfort: Salita in seggiovia per unirsi direttamente al gruppo in vetta.

Il momento centrale della giornata sarà il pranzo conviviale all’aperto con vista sulla splendida conca di Pian Croesio.

Il menù solidale prevede specialità locali (antipasto, polenta e salsiccia, dolce e bevande) al costo di 25 euro (10 euro per i bambini fino a 10 anni).

Al termine del pranzo, una piccola lotteria tra i presenti animerà il pomeriggio prima del rientro.

Il ricavato, dedotte le spese, andrà a contribuire alla realizzazione del progetto “Monviso Hostel Girls”.

“Camminare insieme sulla neve non è solo un gesto simbolico,” spiegano gli organizzatori della Cecy Onlus, “ma un passo concreto verso la realizzazione di un sogno: dare alle ragazze nepalesi più povere una casa e un’istruzione. Garantire loro un letto e una stanza per studiare significa trasformare un diritto teorico in una realtà possibile.”

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con i Rifugi di Pian Muné e al prezioso sostegno di partner locali come Acqua Eva, Enoteca Le Marne Savigliano, Birrificio Kauss Piasco, Opificio Miretto Ostana, Panetteria Bertorello Revello e Bonum.

Modalità di iscrizione La partecipazione è aperta a tutti.

Per aderire è necessario inviare un messaggio WhatsApp indicando cognome e numero di partecipanti ai seguenti recapiti:

· Rosanna: 348 7148758

· Liliana: 377 1262840

Chi è Cecy Onlus L’Associazione Cecy Onlus opera da anni in Nepal e in Italia per promuovere progetti di solidarietà, istruzione e sviluppo, portando avanti progetti concreti di aiuto alle popolazioni delle valli himalayane.