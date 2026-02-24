Le Nuvole sugli scudi anche a Sanremo

Dopo il trionfo nei mondiali di Cheerability in Giappone e ai campionati nazionali, dove hanno fatto incetta di premi, i ragazzi del gruppo “Le Nuvole” sono stati protagonisti anche al Festival di Sanremo in occasione della serata di Gala del prestigioso Grand hotel & des Anglais, uno degli hotel più conosciuti della città dei fiori.

I ragazzi, che presentano vari tipi di disabilità, grazie allo sport hanno trovato il modo di abbattere tutte le barriere fisiche e mentali con i normodotati arrivando a proporre delle “Routine”, così sono chiamate nel cheerleading le esibizioni, estremamente complesse e difficili.

Routine riproposta anche di fronte al pubblico sanremese durante la sera organizzata dai più famosi sosia d’Italia, a partire dai sosia di Liz Taylor e Luciano Pavarotti.

Le “Nuvolette”, per l’occasione hanno riproposto l’esibizione andata in scena in Giappone a dicembre e valsa il titolo di campioni del Mondo di Cheerability.

Alla presidente Isabella Berardo è stata consegnata una medaglia celebrativa per l’occasione per ricordare dove l’impegno e la passione possono portare, lontano, fino a superare barriere e steccati.

