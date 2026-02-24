Le Colombe dei Frati Minori tornano nella Diocesi di Alba: raccolta benefica a sostegno del centro carità Sant’Antonio

Con l’avvicinarsi della Pasqua torna nella Diocesi di Alba l’iniziativa solidale delle Colombe dei Frati Minori Piemonte Onlus, una raccolta benefica che coinvolge numerose parrocchie e comunità del territorio con l’obiettivo di sostenere le attività del centro carità Sant’Antonio.

Il calendario completo

La distribuzione delle colombe prenderà il via sabato 28 febbraio a Sanfrè alle ore 18.00 e proseguirà domenica 1 marzo in diversi centri del territorio: La Morra Annunziata alle 9.00, Ferrere alle 9.45, La Morra Santa Maria alle 10.00, Sanfrè alle 10.30, La Morra San Martino, Cisterna, Roddi, Neive, Piobesi, Valle Talloria, Diano d’Alba e Lequio Berria alle 11.00, Guarene alle 11.15, mentre a San Cassiano la distribuzione sarà dalle 9.00 alle 11.00. Nella stessa mattinata appuntamenti anche a Magliano Sant’Antonio, Bricco de Faule, Albaretto Torre e Arguello alle 9.30.

Il calendario proseguirà sabato 7 marzo con le tappe di Vezza d’Alba alle 17.00 e Castelrotto, Mussotto e Canale alle 18.00. Domenica 8 marzo la distribuzione interesserà numerose comunità: Alba Duomo dalle 8.00 alle 10.30, Alba Cristo Re dalle 8.30 alle 10.30, Alba Divin Maestro alle 9.00 e poi ancora alle 10.30 e alle 18.00, Alba Moretta alle 8.30, 10.00 e 11.15, Bra Madonna dei Fiori dalle 9.00 alle 10.30. Nella stessa giornata saranno coinvolti anche Albaretto Torre, Arguello e Vaccheria alle 9.30, Vezza d’Alba alle 9.45, Priocca, Canove e Piana Biglini alle 10.00, Canale dalle 10.30 alle 18.30, Mango, Lequio Berria, Benevello e Diano d’Alba alle 11.00, Mussotto, Govone e Montegrosso d’Asti alle 11.15, con chiusura serale a Castellinaldo alle 18.00.

Gli appuntamenti conclusivi sono previsti sabato 14 marzo a Pollenzo alle 18.00 e domenica 15 marzo a Macellai alle 10.00, Valpone e Monteu Roero alle 11.00 e Pocapaglia alle 11.15.

Per la Vicaria della Langa sarà inoltre possibile acquistare la colomba presso lo sportello Caritas della Vicaria a Gallo Grinzane, aperto il primo e il terzo mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle 12.00.

L’offerta minima consigliata è di 18 euro e contribuirà al sostegno delle attività caritative rivolte alle persone e alle famiglie in difficoltà seguite dal centro Sant’Antonio.