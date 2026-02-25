SCI DI FONDO / Torna la Coppa del mondo, Martino Carollo convocato per la tappa di Falun

Completata l’avventura olimpica di Milano Cortina 2026 che ha portato in dote due preziosi bronzi azzurri nella staffetta e nella team sprint maschili, Federico Pellegrino e compagni guardano al nuovo impegno di Falun (Svezia) che tra sabato e domenica proporrà una sprint in tecnica libera seguita da uno skiathlon, sulle piste che nell’inverno prossimo ospiteranno la rassegna iridata 2027.

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato per la due giorni svedese di Coppa del mondo lo stesso Pellegrino (che, reduce da un’influenza, disputerà solamente la sprint), Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini e Michael Hellweger al maschile, Caterina Ganz, Nicole Monsorno ed Iris De Martin Pinter al femminile.

Nel corso della sua carriera, a Falun Pellegrino ha saputo salire su tutti i gradini del podio nelle sprint a tecnica libera: vittoria nel 2017, secondo posto nel 2019, terzo nel 2023.