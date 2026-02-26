A Boves due mondi straordinari: il viaggio di Totem e Tabù tra Giappone e Islanda

L'associazione Totem e Tabù invita la comunità a intraprendere un viaggio virtuale verso due destinazioni straordinarie, dove la natura rivela tutta la sua bellezza e potenza.

Appuntamento venerdì 27 febbraio alle ore 21 presso l'auditorium di Boves per una serata dedicata alla scoperta del Giappone in autunno e dell'Islanda fra terra e fuoco.

Il fascino dell'autunno giapponese si rivela attraverso la trasformazione dei paesaggi: le foglie degli alberi si tingono di rosso, arancione e giallo, creando scenari spettacolari nei giardini, nei templi e sulle montagne. L'aria fresca e l'armonia della stagione rendono ogni passeggiata un'esperienza indimenticabile, un momento di grande bellezza che rimane scolpito nel cuore di chi lo visita.

Dall'altra parte del mondo, l'Islanda si manifesta come terra estrema, dove aria, acqua, terra e fuoco modellano un paesaggio unico al mondo. Gli elementi della natura si esprimono qui con una forza straordinaria, influenzando la vita delle persone e creando scenari affascinanti tra ghiacciai, geyser e vulcani.

Due esperienze contrastanti per celebrare la meraviglia del nostro pianeta.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.