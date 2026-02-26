A Monforte d’Alba parte la raccolta dei tappi di sughero: ogni lunedì all’Ecosportello

Un gesto piccolo, un risultato concreto: il Comune di Monforte d’Alba e l’Associazione L’Anello Forte proseguono con la campagna di raccolta dedicata ai tappi di sughero, con l’obiettivo di sottrarli all’indifferenziato e trasformarli in una risorsa.

Il conferimento avverrà presso l’Ecosportello comunale in via della Chiesa, a fianco della Sala del Consiglio, ogni lunedì dalle 10:30 alle 12:30. Il volantino informativo viene distribuito ai cittadini insieme ai sacchi rifiuti, per rendere l’inizia va semplice e immediata da seguire.

I tappi raccolti saranno conferiti alla cooperativa sociale Artimestieri di Boves e avvia a recupero per una nuova vita nel se ore della bioedilizia, valorizzando un materiale naturale e rinnovabile all’interno di un percorso di economia circolare.

«Questa iniziativa è un esempio concreto di come una comunità possa fare la differenza con gesti semplici e quotidiani: separare corre amente il sughero significa ridurre i rifiuti e dare valore a un materiale che può tornare utile, invece di finire buttato», dichiara il sindaco di Monforte d’Alba Livio Genesio «Il coinvolgimento delle amministrazioni locali è decisivo per trasformare un’idea in un servizio semplice, pragmatico e davvero efficace per i cittadini. Ci auguriamo che il lavoro pionieristico avviato a Monforte d’Alba diventi un esempio per gli altri Comuni della zona: qui il consumo di tappi è altissimo e ogni raccolta in più è un risultato concreto per l’ambiente», sottolinea Laura Clerico, presidente dell’associazione L’Anello Forte.