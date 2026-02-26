Il cebano Franco Ripa nuovo direttore generale dell’ASO S. Croce e Carle: "Una vita spesa per aiutare gli altri e per garantire il diritto alla salute"

È notizia di ieri 25 febbraio) che Franco Ripa, originario di Ceva, a partire dal 1° marzo sarà direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Ripa, già vicedirettore alla Sanità e responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio–sanitari per la Regione Piemonte, ha alle spalle una lunga carriera in ambito medico. Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, tra i molti incarichi svolti è stato direttore sanitario e commissario dell’AOU San Luigi di Orbassano e commissario dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

“Apprendiamo con una punta d’orgoglio che un nostro concittadino è stato nominato direttore generale dell’Azienda Ospedaliera del capoluogo - questo il commento del sindaco Fabio Mottinelli -. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale che rappresento mando al dottor Franco Ripa le nostre più sincere congratulazioni per l’importante traguardo, raggiunto dopo una vita spesa per aiutare gli altri e per garantire il diritto alla salute. Gli mandiamo anche un grande in bocca al lupo, la sfida che ora gli si pone innanzi è tanto impegnativa quanto entusiasmante, ulteriore step di una carriera costellata di successi e importanti riconoscimenti.”