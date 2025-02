Farigliano assegna il premio "Isabella Doria" alla preside del Parco Verde di Caivano

“Per me ogni occasione di testimoniare che il cambiamento è possibile è preziosa, sarò lieta di poter venire nel vostro Comune”.

Così la professoressa Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’istituto superiore “Francesco Morano” al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, ha ringraziato il Comune di Farigliano che le assegnerà il Premio Isabella Doria 2025.

Dedicato a tutte le donne che, con coraggio e spirito di abnegazione, hanno saputo distinguersi nel panorama nazionale e internazionale, diventando protagoniste del loro tempo, il riconoscimento si ispira alla figura di Isabella Doria, signora del feudo di Farigliano dal 1337 al 1353 che, si narra, per porre fine a continui dissidi in paese, invitò le donne a sfidarsi ai birilli, trovando così una soluzione pacifica per risolvere i problemi fra gli uomini. Il gioco divenne nel tempo una vera e propria tradizione che, ancora oggi, è tramandata.

A ricevere il premio, lo scorso anno, era stata la professoressa Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, mentre quest’anno il riconoscimento sarà dedicato al mondo della scuola e al prezioso ruolo che presidi e insegnanti hanno nel garantire una scelta e un futuro migliore a tutti gli studenti.

A dimostrarlo, con azioni concrete, è stata proprio Eugenia Carfora, preside che, con coraggio e passione, ha risollevato le sorti dell’istituto del Parco Verde di Caivano, una scuola considerata "di frontiera" poiché ubicata in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa.

“Siamo onorati di poter consegnare il premio ‘Isabella Doria’ alla professoressa Eugenia Carfora – dicono l’Amministrazione Comunale, il direttivo della biblioteca e l’associazione ‘Gioco delle Bije’ di Farigliano che curano l’organizzazione dell’evento –. Per la sua straordinaria passione nella formazione dei giovani e per la lotta alla dispersione scolastica, incarna perfettamente i valori che sono alla base del premio”.

Nata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, la professoressa Carfora è diventata un modello di legalità e lotta alla dispersione scolastica per tutta Italia.

Insignita nel 2012 dell’onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana, nel 2020 è stata eletta anche preside migliore d’Italia”, per il suo impegno nell’educazione dei giovani e al suo operato. La sua storia sarà anche protagonista della nuova fiction Rai intitolata “La preside”.

Appuntamento sabato 8 marzo alle 16 nei locali della biblioteca civica “Nicola e Beppe Milano”, in piazza San Giovanni 12bis.