Attualità | 25 febbraio 2026, 18:38

"Tetti blu" ad Alba, firmata la convenzione: dopo trent’anni il quartiere Masera va verso il completamento

Definiti tempi e modalità per gli ultimi edifici, le aree verdi e l’anello viario interno: si chiude l’iter urbanistico e si apre la fase operativa

Il complesso dei Tetti Blu, in viale Masera ad Alba

Il quartiere Masera si avvia finalmente al completamento. Con la firma della convenzione relativa al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell’area di corso Europa–viale Masera, prende forma l’ultimo passaggio amministrativo destinato a chiudere una delle trasformazioni urbanistiche più lunghe e complesse della città, legata al comparto dei cosiddetti “Tetti blu”.

L’accordo, sottoscritto nei giorni scorsi davanti al notaio tra l’Amministrazione comunale e i soggetti proprietari proponenti, riguarda l’area individuata dal Piano regolatore come ex C4.4 e consente di completare il precedente PEC ormai scaduto, definendo in modo puntuale tempi, interventi e responsabilità per la conclusione dell’assetto urbanistico del quartiere.

Il piano, presentato nel febbraio 2024 e approvato con delibera di Giunta n.173 dell’8 maggio 2025 al termine dell’iter istruttorio, permette ora di passare alla fase attuativa, con la realizzazione degli ultimi interventi edilizi e il completamento delle opere di urbanizzazione rimaste sospese negli anni.

Il progetto prevede la costruzione di due lotti affacciati su corso Europa con destinazioni miste — residenziale, terziario, uffici e commerciale — oltre al completamento di un lotto interno esclusivamente residenziale. Un intervento che interessa un ambito urbanistico articolato, caratterizzato dalla presenza di proprietà comunali e private e dalla partecipazione di diversi soggetti attuatori, tra società immobiliari e privati.

All’interno del Piano rientrano anche aree appartenenti a proprietari non proponenti, sulle quali verranno comunque completate le opere di urbanizzazione in virtù di impegni già assunti nelle precedenti fasi progettuali, con l’obiettivo di garantire uniformità e funzionalità complessiva all’intero comparto.

Elemento centrale della convenzione è la definizione precisa delle tempistiche. Le due aree verdi collocate all’interno dell’anello viario dovranno essere completate entro 120 giorni dalla stipula dell’atto — fatta eccezione per una porzione subordinata alla conclusione degli interventi edilizi — mentre tra le opere considerate prioritarie figura anche l’ultimazione dell’anello stradale interno, infrastruttura fondamentale per la piena fruibilità del quartiere.

redazione

