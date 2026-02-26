Fossano: cittadinanza onoraria alla Gdf e il regolamento sui beni comuni urbani tra i punti del Consiglio Comunale

Domani sera, venerdì 27 febbraio, alle 19, si terrà un nuovo Consiglio Comunale nella Sala Rossa del Comune in via Roma a Fossano.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno vi sarà il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, in virtù del legame che lega Fossano e le "Fiamme Gialle", da quasi 64 anni e con un organico importante a pochi passi dal centro.

Verrà inoltre rendicontato quanto deliberato in Giunta Comunale lo scorso 19 febbraio: la gestione per l'esercizio finanziario 2025 e il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2025 e dei precedenti. Verrà di conseguenza approvata la conseguente variazione di bilancio.

Gli altri punti riguarderanno una variazione al bilancio di previsione 2026/2028 e al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2027-2028. Sarà anche affrontato l’elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 per conto dell’assessore Giacomo Pellegrino.

Gli ultimi argomenti in analisi: la modifica della convenzione di concessione del diritto di superficie novantennale nel sottosuolo dell'area comunale dell’autoparcheggio sotterraneo Palocca in piazza Vittorio Veneto e la permuta di reliquati stradali tra il Comune di Fossano e l'Amministrazione Santuario “Madre della Divina Provvidenza”. Importante anche il nuovo regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Due le interrogazioni presentata dai consiglieri Simona Ballario, Francesco Balocco, Mirella Brizio, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello e Paolo Lingua sulla gestione della comunicazione interna e sulla manutenzione delle strade.