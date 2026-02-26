CICLISMO / Allievi del Velo Club Esperia Piasco in ritiro collegiale in Toscana

Gli allievi del Velo Club Esperia Piasco continuano con impegno il loro percorso di crescita sportiva e umana.

Dopo gli allenamenti di gruppo, ogni domenica da inizio gennaio, con ritrovo a Cuneo, i ragazzi hanno partecipato a un ritiro collegiale dal venerdì 20 a lunedì 23 febbraio a San Vincenzo (LI), approfittando del clima più mite per pedalare e lavorare insieme. Durante il ritiro, gli atleti hanno alloggiato presso l’Hotel KonTiki, dove sono stati accolti con grande professionalità ed enorme disponibilità. Le mattinate erano dedicate agli allenamenti in bicicletta, con uscite di più ore volte a simulare e provare diverse situazioni di gruppo, fondamentali per la preparazione alle competizioni.

Oltre all’attività sportiva, il ritiro ha rappresentato un’importante occasione formativa: sono stati organizzati momenti di riunione e confronto su temi quali alimentazione, sicurezza ed educazione stradale, gestione del recupero e stili di vita corretti. Non sono mancati giochi e attività di gruppo, pensati per rafforzare il legame tra i ragazzi e favorire la crescita di un forte spirito di squadra.

Il ritiro ha visto la partecipazione al completo della categoria Allievi, composta da: Alex Beja, Raffaele Granata, Mirco Mazzoni, Ludovico Mollo, Alessio Muratore, Matteo Olivero, Nicola Pettiti.

Le attività sono state coordinate dal direttore sportivo Giovanni Gautero, affiancato dall’assistente tecnico Giosuè Pettiti.

“Il ritiro mi ha restituito ottime impressioni: ho visto i ragazzi pedalare e allenarsi con impegno e precisione, e cosa che ritengo più importante, li ho visti attenti e partecipativi durante i momenti formativi – queste le parole del tecnico Giovanni Gautero – siamo riusciti a creare un ottimo clima di coesione e uno spirito di vera amicizia, che sarà sicuramente importante durante la stagione. Ringrazio anche il giovane Giosuè Pettiti per la collaborazione e la passione che mette.”

Il programma del Velo Club Esperia Piasco proseguirà con altri allenamenti di gruppo in vista dell’esordio stagionale: la prima gara è in programma il 15 marzo in Lombardia.