Turismo in Langhe, Roero e Monferrato: cresce il segmento dei single. "Soggiorni più smart e maggiore spesa nelle esperienze"

Il turismo nelle Langhe, Monferrato, Roero continua a trasformarsi, trainato dall’evoluzione della domanda e dalle nuove abitudini dei viaggiatori. Se il 2024 si è chiuso con un aumento del 4% degli arrivi e del 5,2% delle presenze, la crescita più significativa riguarda la tipologia di ospitalità scelta.

I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 mostrano una flessione del 2,78% nelle strutture alberghiere, a fronte di un aumento del 35,60% delle locazioni turistiche e di un 2,47% nel comparto extra alberghiero. Il totale generale delle strutture ricettive è passato da 3.502 a 4.238, segnando un incremento del 21,02%. In particolare, le camere disponibili sono aumentate del 13,26% e i posti letto del 12,31%, con una redistribuzione evidente a favore di case vacanza e appartamenti.

Per Roberto Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, questi dati confermano una trasformazione delle abitudini turistiche, con una tendenza sempre più marcata verso un turismo diffuso e personalizzato. "Sta cambiando la domanda e di conseguenza deve cambiare l’offerta", sottolinea Bertero-. Non possiamo permetterci di arrivare alla fine della stagione e dire: non lo sapevamo. I dati ci indicano una direzione chiara e gli operatori devono essere in grado di interpretarla in anticipo".

Il fenomeno più evidente è l’aumento del segmento dei single, soprattutto tra le giovani generazioni, che scelgono soluzioni di soggiorno flessibili e preferiscono investire in esperienze, attività e servizi, piuttosto che nel costo dell’alloggio. "Chi viaggia da solo ha esigenze completamente diverse", spiega Bertero, che aggiunge: "Non cerca una camera doppia, ma spazi su misura, servizi smart e una politica tariffaria adatta. Le locazioni turistiche stanno rispondendo meglio a questa domanda, mentre gli hotel devono ripensare le proprie strategie".

L’analisi condotta per il 2025 evidenzia una crescita della domanda per periodi strategici come le prime due settimane di agosto e il periodo 6-20 settembre, con un interesse particolarmente elevato da parte dei turisti stranieri. La nuova tendenza è chiara: un viaggiatore sempre più autonomo, esigente e attento alla qualità delle esperienze, "capace di prenotare una degustazione o un’attività immersiva con la stessa facilità con cui sceglie una casa vacanza".

"Abbiamo un paradosso", aggiunge Bertero -. Da un lato, sempre più turisti vogliono vivere esperienze autentiche, partecipare a degustazioni, scoprire il territorio in modo immersivo. Dall’altro, ci sono momenti in cui trovare posto per queste attività è difficile, perché l’offerta non è ancora perfettamente calibrata sulla nuova domanda".

L’evoluzione del turismo nelle Langhe Monferrato Roero impone quindi una riflessione strategica agli operatori del settore. "Le case vacanza rispondono a una necessità di autonomia e risparmio, ma non significa che questi turisti non siano disposti a spendere", sottolinea Bertero -. Anzi, investono in attività di qualità, ma bisogna saperli intercettare con un’offerta adeguata".

Per il 2025 la sfida sarà interpretare i cambiamenti del mercato con strumenti predittivi e strategie mirate. "Non si può improvvisare", conclude Bertero-. Dobbiamo capire chi sta arrivando, cosa cerca e come farlo restare più a lungo. Solo così manterremo la competitività di un territorio che continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo".