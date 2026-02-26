SCI ALPINO / Per Saracco e Astegiano buone prestazioni in Giappone nella Far East Cup

Mercoledì 25 febbraio secondo impegno per i due carabinieri limonesi Edoardo Saracco e Melissa Astegiano sulle piste giapponesi di Sugadairakohgen nella Far East Cup, il circuito asiatico omologo alla Coppa Europa. Nel secondo Gigante Edoardo si è piazzato quattordicesimo mentre Melissa ha chiuso al dodicesimo posto.

Doppio impegno invece per i due bardonecchiesi che partecipano alle gare FIS di Kupres-Cajusa organizzate dalla Federazione della Bosnia ed Erzegovina. Nel primo Gigante maschile disputato il 25 febbraio Nicolò Nosenzo del Centro Sportivo Esercito si è piazzato 24° e Lorenzo Maria Ponchia dell’Equipe Beaulard 38°. A seguire un secondo Gigante sempre FIS: in questo caso Nosenzo è arrivato sedicesimo e Ponchia è uscito nella seconda manche.