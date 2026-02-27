A Cuneo nasce "Cime di parole"

Nasce Cime di Parole: abitare il margine con uno sguardo di genere, un gruppo di lettura per chi non si accontenta delle solite storie e dei soliti punti di vista! Un progetto spinto dalla volontà di abitare i margini, geografici e sociali, per trasformarli in luoghi di costruzione e cambiamento, con l’obiettivo di creare una comunità che attraverso i libri possa guardare il mondo da punti di vista spesso messi in secondo piano.

Nei sei incontri, circa uno al mese fino a settembre, ci lasceremo attraversare da voci che parlano di corpi, identità, genere, relazioni, confini, esclusioni, desideri e libertà. Attraverso i libri si incontreranno storie di chi vive ai margini. Storie di chi prova a vedere le cose da una prospettiva diversa. Storie che ci faranno mettere in discussione, in ascolto, in confronto.

Storie che ci racconteranno il margine come spazio di resistenza e di creatività. Attraverso la lettura proveremo a capire cos’è il margine, tenteremo di abitarlo e creeremo legami immaginando mondi diversi in un ambiente accogliente, aperto, rispettoso e non giudicante, dove la performance non conta, conta lo stare insieme e il confronto.

Il primo incontro, “Leggere, per leggere. Pagine, pensieri e comunità”, a cura di Silvia Bevilacqua (Propositi di filosofia formazione), si terrà giovedì 19 marzo, ore 18:45 nella sede della Fondazione Nuto Revelli in Corso Brunet, 1 a Cuneo. Sarà un momento per scoprire come la lettura possa essere non soltanto una pratica individuale, ma anche esercizio collettivo di visione e di pensiero democratico.

Questa iniziativa fa parte della rassegna 8 marzo è tutto l’anno. Paripasso, l’annuale ciclo di appuntamenti proposta dall’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo. Il progetto Cime di parole nasce grazie alla partecipazione della Fondazione Nuto Revelli a The Europe Challenge 2025/26, un percorso europeo che mette al centro comunità, partecipazione e cambiamento.

Gli incontri si svolgeranno tra la biblioteca della Fondazione Nuto Revelli, Borgata Paraloup e altri spazi del territorio cuneese, con un appuntamento finale alla nuova Biblioteca Civica di Cuneo.

Per questo progetto collaboriamo con: Comune di Cuneo, Biblioteca Civica di Cuneo, Coordinamento Donne di Montagna, Germinale Cooperativa Agricola di Comunità, Arcipelago APS – Circolo ARCI, Non Una Di Meno - Cuneo, Collettivo Q+, 1000Miglia, Noau officina culturale, Nelr - Non è la radio, Libreria dell’Acciuga. L’ingresso è gratuito e aperto a tuttə. Non serve essere “bravə” a leggere. Serve soltanto esserci e portare il proprio punto di vista.