Seggiovia di Argentera, smontato il vecchio impianto

Proseguono ad Argentera i lavori alla seggiovia in vista della rimessa in funzione prevista per l'estate. La fine lavori del cantiere è infatti previsto per il 31 luglio.

I lavori affidati alla Ccm Finotello e, per la parte che riguarda lo smontaggio e analisi di tutti i pezzi, subappalti alla ditta Tre Alpi.

Sono state smontate tutte le rulliere e il vitone della pedana saliscendi dell’intermedio. Successivamente tutto il materiale smontato sarà caricato e trasferito nell'officina della CCM Finotello a Pianezza.

Alle operazioni dei lavori propedeutici hanno contribuito la ditta Tre Alpi, che ha preparato tutte le rulliere dei pali, per ottimizzare i tempi d’intervento dell’elicottero, e la Heli mont Blanc, ditta di elicotteri.

I pezzi saranno analizzati in vista dell'approvazione Ansfisa.