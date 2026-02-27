Mondovì: all’Altipiano si sostituiscono 86 pali dell’illuminazione pubblica

Da piazza Franco Centro a corso Italia, da via Annoni a via Primo Alpini, da via Ortigara a piazza Monteregale, da via del Risorgimento a via Piemonte. Sono solamente alcune delle zone dell’Altipiano che fin dai primi giorni del mese di febbraio hanno visto all’opera i tecnici incaricati di Ardea s.r.l. per sostituire ben 86 pali dell’illuminazione pubblica considerati ormai vetusti. Un’importante opera di ammodernamento accompagnata dall’istituzione puntuale del divieto di sosta con rimozione forzata, spostato in base all’avanzamento dei lavori.

«Grazie al partenariato sottoscritto con Ardea - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - continua l’impegno per un miglior efficientamento energetico e strutturale dei pali dell’illuminazione pubblica. Dopo i lavori in corso di svolgimento all’Altipiano, entro la fine dell’anno analoghi interventi verranno realizzati in altre zone della città e nelle frazioni, per una città sempre più sicura, illuminata e sostenibile».