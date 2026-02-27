Roaschia: chiusa la ciclo-pedonale Tetto Bandito-Valdieri

Il Comune di Roaschia ha disposto da lunedì 2 marzo, nei giorni lavorativi e in orario 8-18, la chiusura temporanea del percorso ciclopedonale Tetto Bandito - Valdieri (strada vecchia per Valdieri).

Il passaggio è consentito sabato, domenica e festivi.

Il provvedimento è stato disposto per l’avvio di un indispensabile intervento di manutenzione straordinaria presso la Riserva Naturale Grotte del Bandito. I lavori sono finalizzati a garantire la sicurezza dei visitatori e degli escursionisti che frequentano l’area e la viabilità ciclo-pedonale che la attraversa dalla caduta di massi dalle pareti.

Gli interventi previsti

Le operazioni interesseranno la parete rocciosa sovrastante l’ingresso delle grotte e prevedono: il taglio della vegetazione sul bordo superiore della parete; il disgaggio controllato delle porzioni di roccia instabili; la posa di reti paramassi per la protezione a lungo termine dell'itinerario.



Data la natura dei lavori (che comporta il rischio di caduta materiali dall'alto), il transito nel percorso sottostante è considerato potenzialmente pericoloso.

CALENDARIO E ORARI DEL DIVIETO

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, il transito pedonale e ciclistico sarà vietato secondo il seguente calendario:

Decorrenza: da lunedì 2 marzo 2026

Durata: fino al termine dei lavori

Orario del divieto: dalle ore 8 alle ore 18 di ogni giorno lavorativo.



Il Comune raccomanda a tutti i fruitori della zona di prestare massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di non oltrepassare le barriere durante l'orario di attività degli operai. "La tutela dell'incolumità pubblica è la nostra priorità – fa sapere –. Ci scusiamo per il temporaneo disagio, certi che questi interventi renderanno l'accesso alle Grotte del Bandito e all'itinerario ancora più sicuro e piacevole per tutti".