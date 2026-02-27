Inaugurata la nuova palestra all'ISS Alberghiero "Donadio" di Dronero [VIDEO E FOTO]

Dopo due anni di attesa è stata inaugurata oggi, venerdì 27 febbraio, la nuova palestra a servizio dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero. La struttura è sorta alle spalle dei fabbricati scolastici, realizzati dal recupero di edifici militari, e finalmente permetterà agli studenti dell'Istituto di avere uno spazio proprio per gli allenamenti e le lezioni di ginnastica, lasciando ai legittimi proprietari la palestra della Scuola Media dronerese, usata fino a oggi in condivisione con non poche difficoltà logistiche.

L’atteso intervento ha avuto inizio nel novembre del 2023 ed è stato realizzato dalla Provincia grazie a un investimento di 80milioni di euro tramite i fondi PNRR per la realizzazione di strutture significative per il territorio e le comunità scolastiche. L'obiettivo era quello di creare uno spazio polivalente, che fosse utile sia per gli studenti che frequentano il "Donadio", sia per le varie società sportive del territorio, che si trovano in difficoltà a causa della carenza di luoghi in cui fare allenamenti.

La nuova palestra di 1.161mq, realizzata in tempi relativamente brevi, è una costruzione antisismica e carbon-free, ad altissima efficienza energetica, definita anche nZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero che azzera o minimizza le emissioni di CO2 (anidride carbonica), risultando così perfettamente in linea con i principi dei criteri ambientali minimi.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha dato il via ai saluti istituzionali, seguito dal sindaco di Dronero Mauro Astesano, dall'assessore alla Montagna Marco Gallo e dalla 'padrona di casa' Patrizia Venditti, dirigente scolastico dell'ISS Alberghiero.

"Questa palestra è uno dei tasselli che si inserisce nel più grande mosaico dei finanziamenti PNRR riconosciuti alla Provincia di Cuneo e che prevedono la realizzazione di cinque scuole nuove e di quattro nuove palestre", ha affermato Luca Robaldo. "Oggi inauguriamo al 'Donadio' Dronero, due mesi fa abbiamo inaugurato al 'Cocito' di Alba, mentre nei prossimi mesi toccherà alle palestre di Bra e di Barge. Insomma, si tratta di un percorso importante che porta sul territorio quasi 100 milioni di euro di investimento e per cui dobbiamo ringraziare i nostri uffici, il dirigente Freni e i suoi collaboratori, tra cui l'architetto Soave e l'ingegnere Benda, perché hanno dimostrato un buon utilizzo di risorse pubbliche".

La cerimonia è proseguita con la rivelazione della targa commemorativa e l'intitolazione dello spazio al professor Sergio Parola: docente di lettere e camminatore appassionato, nonché grande filantropo e amante della natura, Parola ha portato ai ragazzi la dedizione che lo ha contraddistinto anche dopo essere stato costretto sulla sedia a rotelle poco più che trentenne.

"Questa inaugurazione rappresenta più di una semplice infrastruttura sportiva", ha sottolineato l'assessore Marco Gallo, concludendo gli interventi istituzionali. "È un investimento nel futuro della valle, uno strumento di rivitalizzazione e crescita per un territorio montano che ha bisogno di servizi qualificati e di una scuola capace di essere non solo luogo di formazione, ma anche centro di comunità e cultura".

Unico 'neo', almeno per il momento, del progetto risulta essere la mancanza di un collegamento diretto tra l'edificio scolastico e la palestra, un aspetto facilmente risolvibile mediante l'abbattimento di un muro, intervento che verrà affrontato dalla Provincia e dal Comune nei prossimi mesi.

Inoltre, alcune importanti novità sono state comunicate durante la cerimonia di inaugurazione: l'Istituto AFP dronerese ha annunciato una generosa donazione di tabelloni luminosi, che completeranno gli spazi della palestra, senza contare il prossimo ambizioso progetto di un albergo didattico, che verrà sviluppato in collaborazione con il sindaco di Prazzo e che funzionerà da ulteriore rafforzamento per il "Donadio" nel suo ruolo di polo formativo.

La mattinata è terminata con un momento conviviale che ha riunito insegnanti, studenti, amministratori e altre autorità attorno a un buffet curato dall'IIS Alberghiero, un'occasione di festeggiamento condiviso tra istituzione scolastica ed enti locali.