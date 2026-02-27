Alba, il centrodestra vuole un "corso Europa bis": martedì un incontro pubblico alla Casa del Volontariato

Martedì 3 marzo, alle ore 21, presso la Casa del Volontariato, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema del Corso Europa Bis, promosso dai consiglieri comunali Emanuele Bolla, Massimo Reggio, Domenico Boeri, Carlo Bo, Nadia Gomba, Lorenzo Barbero e Riccardo Spolaore.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di aprire un momento di confronto con la cittadinanza su uno dei temi più rilevanti per la viabilità e per il futuro urbanistico della città.



Nel corso della serata si proverà a ragionare insieme su alcune domande centrali:

• come ridurre il traffico in Corso Europa;

• dove far passare il corso Europa Bis;

• come potrebbe cambiare la destinazione urbanistica dell’area Gamba di Bosco.



L’incontro vuole essere un’occasione di informazione, approfondimento e ascolto, per condividere riflessioni e proposte su una questione che riguarda da vicino la qualità della vita dei residenti, la mobilità cittadina e le prospettive di sviluppo dell’area.



I promotori invitano cittadini, residenti e tutti gli interessati a partecipare numerosi, per contribuire con idee, osservazioni e domande a un confronto aperto e concreto.



La cittadinanza è invitata a partecipare.