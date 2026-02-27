Bra, provocano un incidente e fuggono: individuati e denunciati dalla Polizia Locale

Stava circolando a bordo della sua Opel nel quartiere Oltreferrovia quando, dopo aver parcheggiato l’auto, nel scendere dalla vettura un passeggero ha aperto lo sportello provocando la caduta di un quarantenne che transitava a bordo di una bicicletta; dopo il fatto i due si davano velocemente alla fuga lasciando il malcapitato dolorante a terra.

Alcuni passanti hanno immediatamente richiesto l’intervento di un equipaggio della Polizia Locale di Bra.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno fornito le prime cure al ciclista in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del soccorso sanitario. Il ciclista è stato quindi trasportato a Verduno e giudicato guaribile in 20 giorni.

Le indagini svolte dal Comando braidese hanno permesso di giungere all’identificazione del conducente e del passeggero che aveva provocato la caduta del ciclista: entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale e lesioni personali.

Inoltre, dagli accertamenti svolti è emerso che la patente esibita dal conducente era contraffatta. Già all'atto dell’esibizione agli agenti della Locale erano emersi dubbi sulla sua genuinità; gli immediati riscontri svolti dal Laboratorio falsi documentali della Polizia Locale di Torino hanno confermato che si trattava di un documento contraffatto.

Il 50enne pertanto è stato altresì deferito per possesso di documento falso e contravvenuto ai sensi del Codice della Strada per la violazione amministrativa di guida senza patente.