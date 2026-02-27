ATLETICA / Ad Ancona i campionati Italiani assoluti indoor, al via Lorenzo Mellano e Andy Gatto

Nuovo appuntamento tricolore per l’atletica indoor, al PalaCasali di Ancona, nel fine settimana. Questa volta riflettori puntati sul settore assoluto, 28 i titoli in palio, 381 atleti iscritti in rappresentanza di 106 società
Nelle prove multiple, assente il campione italiano in carica Andrea Cerrato, in ripresa da un infortunio patito al termine della stagione scorsa e concentrato sulla stagione outdoor, ci sarà il vicecampione italiano u23 Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), con Riccardo Nicola (Zegna).
Attesi ai blocchi di partenza dei 60hs Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani), i portacolori del Team Atl. Mercurio Novara Bryant Emovon e Michele Gallini, Tommaso Sordi (Battaglio CUS Torino).