Giochi Paralimpici: Michele Biglione e Giuliana Turra rappresenteranno la “Granda” a Milano-Cortina 2026

Sono ormai terminate da quale giorno le Olimpiadi e si avvicinano sempre più i Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina. Tra i convocati della selezione azzurra ci sono anche i cuneesi Michele Biglione e Giuliana Turra.

I due piemontesi faranno parte della delegazione italiana composta da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), numeri che rappresentano il record nazionale di partecipanti a un’edizione delle Paralimpiadi invernali. Il Bel Paese verrà rappresentato in tutte le sei discipline presenti nel programma: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey.

La manifestazione si terrà da venerdì 6 a domenica 15 marzo tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano, mentre la cerimonia inaugurale andrà in scena presso l’Arena di Verona.

Michele Biglione sarà tra i protagonisti delle gare di sci nordico che si terranno sul Lago di Tesero in Val di Fiemme. Il 33enne di Centallo arriva alla rassegna paralimpica dopo anni di duro lavoro e sacrifici: nel 2018, in seguito ad un gravissimo incidente motociclistico, Biglione ha perso la gamba sinistra. Superata la convalescenza, nell’ottobre 2020 si è approcciato allo sport paralimpico iniziando ad allenarsi sulle piste di fondo. Solo pochi mesi dopo, nel marzo 2022, ha partecipato ai Giochi Paralimpici invernali di Pechino dove ha preso il via in tre competizioni: nella 18 km è arrivato 21°, nella middle distance 25° e nella sprint 29°. L’alfiere della società “DiscesaLiberi” ha anche ottenuto un prezioso nono posto nella long distance dei Mondiali di Ostersund 2023.

Giuliana Turra parteciperà invece al torneo di wheelchair curling (curling in carrozzina), disciplina che si svolgerà allo “Stadio del Ghiaccio” di Cortina d’Ampezzo. La portacolori della “DISVAL Aosta” è una stimata ostetrica all’ospedale di Cuneo. Dal 2016 ha dovuto affrontare, dopo un grave incidente in montagna, una lunghissima riabilitazione. La 46enne cuneese si è impegnata in diversi sport approdando infine al curling e, dopo una brillante carriera sportiva nella disciplina, farà il suo esordio ai Giochi Paralimpici proprio in casa, a Milano-Cortina 2026. Giuliana Turra è inoltre stata ospite nella serata di mercoledì 25 febbraio sul palco del Festival di Sanremo, come testimonial delle Paralimpiadi invernali.



