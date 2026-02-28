Cuneoginnastica: la ritmica fa incetta di medaglie a Candelo

Altro weekend e altre medaglie per le ginnaste del settore ritmica della Cuneoginnastica.
La prima prova regionale degli Individuali Silver LB1, svoltasi a Candelo, ha visto grandi trionfi per la società cuneese.
Alla sua prima esperienza di gara, Vittoria Piva (Allieva 1, classe 2017) sbaraglia la concorrenza e vince una bellissima medaglia d’oro.
Altre medaglie arrivano anche per Camilla Rovere (argento tra le Allieve 4), Benedetta Beltrandi (argento, Allieva 5) e Lisa Bianco (bronzo, Allieva 5), quest’ultima alla sua prima esperienza agonistica.
Ottimi posizionamenti per le altre ginnaste del gruppo allieve, Noemi Di Muro (5ª) e Sara El Abbadi (25ª).
Passati alla categoria Senior arrivano altri grandi risultati: Arianna Bagnis è seconda tra le ginnaste della categoria Senior 2 (2008), mentre le compagne Arianna Dutto (1ª) e Greta Pezzoli (2ª) conquistano entrambe il podio tra le Senior 3, le ginnaste più esperte.
Tra le junior un buon piazzamento per Amber Cuka, all’ottavo posto nella categoria J1.
I prossimi weekend saranno ricchi di competizioni per le ginnaste cuneesi, che poi si concentreranno sui Campionati Italiani di Rimini di fine giugno.