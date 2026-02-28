VOLLEY / Il Monge-Gerbaudo perde contro il Cus Cagliari: niente tris per i saviglianesi

Non riesce il tris al Monge-Gerbaudo Savigliano, che manca l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva fuori casa, chiudendo le trasferte della regular season con un passivo di 3-0 sul campo del Cus Cagliari.

Nel penultimo turno del Girone Bianco, va tutto come da previsioni della vigilia, con gli isolani che si confermano praticamente perfetti tra le mura amiche, portando a 25 i punti totali conquistati in Sardegna, su 27 totali, e ipotecando l’accesso ai playoff di categoria.

A fare la differenza è la coralità dell’attacco rossoblù, con ben tre giocatori in doppia cifra: Biasotto e Truocchio con 16 punti, Gozzo con 13. Solo uno, invece, in casa saviglianese, Schiro con 16 punti, per una gara di fatto decisa da un primo set combattuto fino all’ultimo pallone.

I sestetti iniziali

Coach Lorenzo Simeon si presenta da ex di turno con l’esperto Folguera Estruga a smistare i palloni e Biasotto a completare la diagonale, Gozzo e Truocchio in posto 4, Menicali e Luisetto al centro. Libero Basso.

Tutti confermati in casa Monge-Gerbaudo, con Andrea Berra che propone la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti schiacciatori, Rainero e Bonola al centro. Liberi alternati Galaverna e Rabbia.

La cronaca del match

Il primo parziale, come detto, è il più equilibrato, con le due squadre che restano appaiate, di fatto, fino alle battute finali. Il Cus sembra sempre avere qualcosa in più, ma Savigliano resta indietro di un solo punto. La svolta arriva proprio negli ultimi due scambi. Berra inserisce Carlevaris al servizio, ma Cagliari gioca bene al centro con Luisetto e si prende la prima palla-set, che Truocchio concretizza subito: 25-23.

Il Monge-Gerbaudo ha il merito, nel secondo set, di non accusare la botta, restando di nuovo agganciata, nonostante i padroni di casa siano sempre davanti. Da metà parziale, però, i ragazzi di Simeon scappano via. A suonare la carica è Gozzo, che mette a terra due punti consecutivi per il 18-13. Lì, i piemontesi non rientrano più, con il Cus che aggiorna il massimo vantaggio con Biasotto, prima, e Truocchio, poi, chiudendo subito i conti con il muro di Menicali sul subentrato Girotto: 25-16.

Nel terzo parziale ci si aspetta la reazione saviglianese, che sembra arrivare quando Rossato trova l’ace su Basso e i suoi si portano per la prima volta in partita sul +2 (9-11), dato subito aggiornato dal muro di Ballan su Biasotto (9-12). Cagliari, però, rientra subito, piazzando un parziale di 8-1, con l’ace di Biasotto che scava un nuovo solco: 17-13. I piemontesi hanno un nuovo sussulto, tornando a -1 con Sacripanti (20-19), ma è un fuoco di paglia, perché i padroni di casa tornano a correre e si prendono cinque match-point con Luisetto. Schiro annulla il primo, ma sul secondo la difesa ospite non può nulla: Biasotto la mette giù e chiude 25-20.

Cus Cagliari-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-0

Parziali: 25-23, 25-16, 25-20

Cus Cagliari: Folguera Estruga, Biasotto 16, Gozzo 13, Truocchio 16, Menicali 5, Luisetto 9, Basso (L); Singh (L2), Muccione, Zanettin; N.E. Agapitos, Galiazzo. All. Simeon.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 8, Schiro 16, Sacripanti 9, Rainero 2, Bonola 2, Rabbia (L); Carlevaris, Ballan 3, Girotto Galaverna (L2); N.E. Quaranta, Guiotto, Bacco. All. Berra.

Durata set: 31’, 24’, 29’.