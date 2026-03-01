Regine senza corona: ritratti che parlano di forza e identità

Dal 6 al 22 marzo 2026 la Sala del Collegio dei Geometri di Cuneo ospita Regine senza corona, la mostra fotografica di Ornella Poetto. Un progetto che mette al centro il volto femminile, lontano da cliché e pose costruite, per raccontare storie di identità, fragilità e determinazione.

Regine senza corona è stato il frutto della collaborazione tra l'artista e queste bellissime ragazze che per una sera si sono trasformate in modelle per diventare delle mitiche dee. Queste donne sprigionano grande dignità, stanno conquistando il loro diritto di esistere , di essere amate e rispettate,con tutta la volontà e la determinatezza che le aiuterà ad affrontare la vita futura.

"È stato un lavoro certe volte coinvolgente e certe volte improvvisato, ed emulando la luce Caravaggesca, ho cercato di rappresentare attraverso l'immagine fotografica, una meditazione profonda sull'identità e sul posto della donna nell'universo" commenta l'artista Ornella Poetto - Dronerese di nascita, fortemente legata a tutto il cuneese.

Le immagini colpiscono subito: colori decisi, sguardi che tengono testa all’obiettivo, atmosfere che restano addosso. Ogni fotografia è un ritratto che non chiede permesso e non cerca consenso, racconta semplicemente una presenza.

L’inaugurazione è in programma venerdì 6 marzo alle ore 17.00, con l’intervento della professoressa Donatella Signetti, docente di lettere al Liceo Classico e Scientifico di Cuneo. A seguire, inaugurazione ufficiale e rinfresco.

L’ingresso è libero.

La mostra sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.30.