Ceva, si sistemano i marciapiedi in via Mombasiglio, piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre

Sono attualmente in corso a Ceva i lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi in via Mombasiglio, piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre: un intervento mirato a rafforzare la sicurezza dei pedoni e a migliorare il decoro urbano in alcune delle zone più frequentate della città.

L’opera prevede il completo rinnovamento delle superfici ammalorate, la sistemazione dei tratti danneggiati e l’adeguamento dei percorsi pedonali per garantire maggiore stabilità e accessibilità.

“Abbiamo avviato un primo lotto di interventi di manutenzione dei marciapiedi con l’obiettivo prioritario di garantire maggiore sicurezza ai pedoni e migliorare il decoro urbano – commentano il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero -. Si tratta di un intervento che nasce anche dall’ascolto delle segnalazioni dei cittadini e dal monitoraggio costante effettuato dall’Ufficio tecnico. Continueremo a intervenire in maniera progressiva, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità, con l’obiettivo di rendere la città sempre più sicura, ordinata e accogliente”.