Attualità | 02 marzo 2026, 14:36

Ad Albaretto della Torre “Corpo attivo, mente serena”: ginnastica dolce per muscoli e cervello

Martedì 3 marzo il primo appuntamento alla Chiesetta dell’Immacolata: attività gratuita promossa da Cooperativa Tessi con il Comune e LoveLanghe

Un pomeriggio dedicato al benessere fisico e mentale, pensato per favorire movimento, socialità e prevenzione. Martedì 3 marzo alle 15.00 ad Albaretto della Torre prende il via “Corpo attivo, mente serena”, ciclo di incontri di ginnastica dolce rivolto agli adulti che desiderano mantenersi in forma in modo semplice e accessibile.

L’attività si svolgerà presso la Chiesetta dell’Immacolata, in via Castello 2, e sarà condotta da Alberta Assandri, con esercizi mirati a stimolare “muscoli e cervello” attraverso movimenti dolci, adatti a tutti. Non è necessario portare il tappetino.

L’iniziativa, completamente gratuita, rientra in un progetto di promozione della salute promosso dalla Cooperativa Tessi in collaborazione con il Comune di Albaretto della Torre e LoveLanghe. Un’occasione non solo per prendersi cura del proprio corpo, ma anche per trascorrere tempo insieme, rafforzando il senso di comunità.

Dopo il primo appuntamento del 3 marzo, il percorso proseguirà con un secondo incontro già fissato per martedì 24 marzo, sempre dalle 15.00 alle 16.30.

Per informazioni è possibile contattare Valentina al numero 333 2389767.

redazione

