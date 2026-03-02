 / Attualità

Attualità | 02 marzo 2026, 14:31

Famiglia di Boves bloccata a Riad: "Continuano a cancellare i voli. Quando potremo tornare a casa?"

Alessia, assieme ai genitori, stava rientrando da una vacanza a Zanzibar. Dopo lo scalo, non sono più ripartiti

Famiglia di Boves bloccata a Riad: &quot;Continuano a cancellare i voli. Quando potremo tornare a casa?&quot;

Chiuso da sabato lo spazio aereo sopra il Medio Oriente. Sono migliaia i voli cancellati. Perché molti aeroporti dell'area, Dubai in primis, sono scalo per tratte verso la Cina o l'Australia. 

E così, ora dopo ora, le compagnie stanno cancellando i voli che fanno scalo qui, che da qui devono partire o che devono attraversarne i cieli. 

Se sono migliaia le persone che si stanno vedendo annullare le partenze, sono tantissimi anche gli italiani che non riescono a tornare a casa. 

Non c'è solo la famiglia di Madonna delle Grazie, che è bloccata nel porto di Dubai a bordo di MSC Crociere. 

Non sa quando potrà tornare a casa anche una famiglia di Boves, al momento chiusa in un hotel di Riad, Arabia Saudita, in attesa di poter prendere un volo. 

A scriverci è Alessia Dematteis. E' chiusa in un hotel con i genitori Silvio e Raffaella. 

Erano stati in vacanza a Zanzibar, il volo ha fatto scalo a Riad sabato. Da allora, non c'è stato più un decollo. 

Volano con la compagnia Qatar Airways, che sta pagando per tutti i passeggeri pernottamento e pasti. 

Nessuno sa quando la situazione si sbloccherà e riprenderanno i collegamenti aerei. 

"Qui dove siamo noi la situazione è tranquilla, ma i voli vengono cancellati di ora in ora - ci scrive Alessia. Non sappiamo quando potremo tornare a casa. La compagnia aerea sta coprendo le nostre spese, ma fino a quando dovremo restare qui? La cosa peggiore è non avere informazioni né previsioni di rientro".

Barbara Simonelli

