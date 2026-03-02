Raffica di controlli della Polizia municipale ad Alba: 4 veicoli senza assicurazione sequestrati

Controlli mirati sulle strade cittadine di Alba negli ultimi giorni da parte della Polizia municipale, con un bilancio che evidenzia diverse irregolarità in materia di circolazione e sicurezza.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati 4 veicoli privi di copertura assicurativa, una violazione che comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo immediato del mezzo. Sempre sul fronte della regolarità amministrativa, 18 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per mancanza della revisione periodica, requisito obbligatorio per attestare l’idoneità tecnica alla circolazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle condizioni costruttive dei mezzi. Due veicoli sono risultati modificati, uno dei quali in modo significativo, e saranno ora sottoposti a revisione straordinaria presso la Motorizzazione, previa rimessa in pristino delle caratteristiche originarie previste in fase di omologazione.

In un caso è scattato il fermo amministrativo di tre mesi per un veicolo sul quale era stata deliberatamente rimossa la targa anteriore, condotta che incide direttamente sull’identificabilità del mezzo e sulla tracciabilità della circolazione.

Sul fronte della sicurezza personale, tre conducenti sono stati sanzionati per mancato uso delle cinture di sicurezza; per uno di loro è stata applicata anche la sospensione breve della patente di guida per una settimana, come previsto dalla normativa vigente in caso di reiterazione.