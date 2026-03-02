Grande successo per la sfilata di Carnevale a Garessio

Si è svolta domenica 1° marzo la tradizionale sfilata di Carnevale a Garessio, che anche quest’anno ha portato per le vie del paese colori, musica e tanta creatività. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione, con numerosi bambini, ragazzi e adulti che hanno sfoggiato costumi originali e fantasiosi, contribuendo a rendere l’atmosfera vivace e festosa.

Il corteo è partito da Piazza Carrara e ha attraversato tutto il paese, coinvolgendo residenti e visitatori lungo il percorso, fino a raggiungere Piazza Marconi. Qui, a sorpresa, ad attendere i più giovani c’erano due grandi gonfiabili messi a disposizione dal Comune, che hanno permesso ai bambini di trascorrere un intero pomeriggio all’insegna del divertimento.

Non sono mancati i momenti conviviali: il Bar Roma e il Caffè Torino hanno offerto una gustosa merenda a tutti i partecipanti, gesto molto apprezzato e accolto con gratitudine. Un sentito ringraziamento va inoltre alle scuole di Garessio, ai maestri e ai professori, che hanno contribuito in modo fondamentale all’organizzazione dei gruppi e alla buona riuscita della manifestazione.