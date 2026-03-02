Un marzo ricco di appuntamenti per il Teatro Marenco di Ceva

Proseguono anche a marzo gli appuntamenti con la stagione teatrale sul palco del “Marenco” di Ceva. Due sono gli spettacoli che si inseriscono nel cartellone promosso dal Comune e da Piemonte dal Vivo.

Martedì 17 marzo alle ore 21 Chiara Francini presenta “Forte e Chiara”, un monologo in cui, tra risate e confessioni, l’attrice accompagna il pubblico in un racconto autobiografico, musicale e teatrale. Un inno alla complessità dell’essere donna oggi.

Giovedì 26 marzo, sempre alle ore 21, spazio alla penultima serata della stagione. Le parole di Mattia Torre, autore scomparso troppo presto, risuoneranno qui nel suo ultimo testo teatrale: 456. Personaggi tragicomici si susseguono in una periferia indefinita e senza tempo e portano in scena una commedia nera sulla famiglia, il potere e le ossessioni quotidiane.

Sabato 14 marzo alle ore 18 si terrà invece l’ultimo appuntamento col teatro per famiglie, realizzato in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco. Cenerentola 301 porterà grandi e piccini in una rivisitazione futuristica della celebre fiaba di Perrault tra marionette, pupazzi e attori, perché anche le principesse hanno il diritto di evolversi e cambiare. Sempre la Compagnia Teatro Marenco proporrà, per ragazzi un po’ più grandi, l’incontro “Scoprire il teatro”. Giovedì 19 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni avranno così l’opportunità di avvicinarsi al teatro e di conoscerlo come strumento di espressione corporea e occasione di relazione e divertimento.

Sabato 21 marzo alle ore 16.30, infine, il Teatro Marenco ospiterà il talk delle podcaster e attivista Irene Facheris all’interno del progetto Prime Minister Alpi “Fuori di margini”, di cui il Comune di Ceva è capofila.

Per acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione teatrale: www.vivaticket.com

Per i biglietti del teatro per famiglie: biglietto unico € 7 acquistabile online su vivaticket.com e prima dello spettacolo al botteghino del teatro a partire dalle ore 16.30.

Per iscriversi a “Scoprire il teatro”: 333/1562088 – corsi.compagniatm@gmail.com

Per iscriversi all’evento con Irene Facheris: https://www.eventbrite.it/e/per-una-rivoluzione-collettiva-tickets-1983437765750?aff=oddtdtcreator