Il Comune di Viola ha consegnato la Costituzione ai diciottenni

Giovedì 26 febbraio, nella Sala Polivalente gremita di persone, si è svolta la cerimonia di consegna delle costituzioni ai neo diciottenni di Viola, alla presenza dell’Amministrazione comunale intera e del Consigliere Provinciale Pietro Danna, in rappresentanza della Provincia di Cuneo, che ha donato le copie delle costituzioni che sono state consegnate ai ragazzi.

“Un momento molto particolare e importante - commenta il Sindaco Romana Daniello - molto atteso ed al quale la nostra Amministrazione teneva in modo particolare, per il ruolo fondamentale e prezioso che rivestono i giovani tutti, in particolare coloro che raggiungono la maggiore età, per il futuro dei nostri piccoli comuni. Abbiamo bisogno di loro, della loro partecipazione alla vita della comunità , se vorranno anche nel ruolo di amministratori futuri. Sono la nostra speranza, quindi è importante festeggiarli".

"I giovani di Viola sono molto presenti alla vita del nostro comune ed alle attività della Pro Loco assieme alle loro famiglie - conclude il sindaco -. Noi amministratori dobbiamo invogliarli al coinvolgimento ed alle responsabilità, in un momento in cui scarseggiano spesso il senso civico e le motivazioni.

Abbiamo regalato loro anche una targa ricordo, che rammenti che la Costituzione rappresenta molti diritti ma anche altrettanti doveri che costruiscono il loro carattere di uomini e donne del domani e , se lo vorranno, sempre cittadini di Viola.

Un sentito ringraziamento per la sua presenza a Pietro Danna, a nome dell’Amministrazione Provinciale, sempre presente nella vita delle nostre comunità”.