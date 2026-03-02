Le eccellenze del Birrificio dell’Eremo di Assisi al Dogana Pub di Torino

Il Birrificio dell’Eremo di Assisi ha conquistato il titolo di Birrificio dell’Anno 2026 assegnato da Unionbirrai alla XXI edizione di Birrificio dell’Anno al Beer&Food Attraction di Rimini. Il riconoscimento premia la sperimentazione tecnica sui lieviti e sulle fermentazioni: e sono queste ad aver consentito al Birrificio dell’Eremo di vedersi premiato con quattro ori, due argenti e due bronzi. Il mastro birraio e fondatore della realtà umbra Enrico Ciano, col suo staff e su invito di Ivano Astesana di Granda Beer, ha presentato al Dogana Pub di Torino le sue birre. E l’apprezzamento, grazie alla magistrale capacità del Birrificio dell’Eremo di gestire lieviti e luppoli, è stata unanime.

Birre di carattere e sperimentazione estrema

Il Birrificio dell’Eremo privilegia birre complesse e sperimentali che, andando al di là dei confini stilistici e tecnici consueti, ottiene effetti di grande sostanza e di cui la sorpresa è solo il primo degli effetti. Le creazioni messe in atto spaziano dalle New England IPA a sour innovativi e fermentazioni insolite, sviluppando profili aromatici e tessiture organolettiche uniche. Ogni birra diventa un’esperienza sensoriale da scoprire, raccontando al palato storie, territori e paesaggi. La capacità di coniugare sperimentazione e radicamento nel proprio territorio risulta così il tratto distintivo del birrificio, apprezzato da neofiti e conoscitori.

Collaborazioni tra eccellenze artigianali

Nel corso della serata è stato evidenziato come, nel mondo della birra, la collaborazione tra produttori sia così consueta da essersi trasformata in un’abitudine ormai profondamente radicata e i cui risultati sono così concreti da tradursi in birre speciali realizzate insieme. Ed è proprio questo che è accaduto il giorno dopo la presentazione torinese. Gli staff dei due birrifici citati si sono infatti ritrovati a Lagnasco, nella sede di Granda, per creare insieme una birra che, come altre realizzate in precedenza, dimostrerà che l’incontro tra visioni diverse risulta in grado di dar vita a prodotti certo originali, ma anche inaspettatamente capaci di convergere e trovare un loro perchè.

Torino e Birreria la Dogana, fulcro della serata

La serata torinese dedicata ai prodotti del Birrificio dell’Eremo si è svolta alla Birreria La Dogana, locale scelto per ospitare degustazioni di alto livello. Situata nel cuore nel suggestivo Borgo campidoglio, il pub Dogana è da sempre attento alle realtà sia affermate che emergenti del mondo delle birre, che qui sono servite serve accompagnate da bruschette e panini gustosi e piacevoli. Nonostante la concomitanza col Festival di Sanremo e con la partita Juventus-Galatasaray, la serata ha fatto registrare una grande affluenza, segno peraltro della notevole vitalità della scena birraria torinese e dei suoi appassionati.





Informazioni: www.birradelleremo.it – www.grandabeer.it – www.facebook.com/doganaTorino