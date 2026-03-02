 / Gusto e Gusti

Le eccellenze del Birrificio dell’Eremo di Assisi al Dogana Pub di Torino

Dopo aver conquistato a Rimini nei giorni scorsi il titolo di “Birrificio dell’Anno 2026”, su invito di Granda Beer di Lagnasco, il Birrificio dell’Eremo di Assisi ha presentato a Torino le sue birre. Raccogliendo un notevole pubblico e un grande apprezzamento

Il Birrificio dell’Eremo di Assisi ha conquistato il titolo di Birrificio dell’Anno 2026 assegnato da Unionbirrai alla XXI edizione di Birrificio dell’Anno al Beer&Food Attraction di Rimini. Il riconoscimento premia la sperimentazione tecnica sui lieviti e sulle fermentazioni: e sono queste ad aver consentito al Birrificio dell’Eremo di vedersi premiato con quattro ori, due argenti e due bronzi. Il mastro birraio e fondatore della realtà umbra Enrico Ciano, col suo staff e su invito di Ivano Astesana di Granda Beer, ha presentato al Dogana Pub di Torino le sue birre. E l’apprezzamento, grazie alla magistrale capacità del Birrificio dell’Eremo di gestire lieviti e luppoli, è stata unanime. 

Birre di carattere e sperimentazione estrema

Il Birrificio dell’Eremo privilegia birre complesse e sperimentali che, andando al di là dei confini stilistici e tecnici consueti, ottiene effetti di grande sostanza e di cui la sorpresa è solo il primo degli effetti. Le creazioni messe in atto spaziano dalle New England IPA a sour innovativi e fermentazioni insolite, sviluppando profili aromatici e tessiture organolettiche uniche. Ogni birra diventa un’esperienza sensoriale da scoprire, raccontando al palato storie, territori e paesaggi. La capacità di coniugare sperimentazione e radicamento nel proprio territorio risulta così il tratto distintivo del birrificio, apprezzato da neofiti e conoscitori. 

Collaborazioni tra eccellenze artigianali

Nel corso della serata è stato evidenziato come, nel mondo della birra, la collaborazione tra produttori sia così consueta da essersi trasformata in un’abitudine ormai profondamente radicata e i cui risultati sono così concreti da tradursi in birre speciali realizzate insieme. Ed è proprio questo che è accaduto il giorno dopo la presentazione torinese. Gli staff dei due birrifici citati si sono infatti ritrovati a Lagnasco, nella sede di Granda, per creare insieme una birra che, come altre realizzate in precedenza, dimostrerà che l’incontro tra visioni diverse risulta in grado di dar vita a prodotti certo originali, ma anche inaspettatamente capaci di convergere e trovare un loro perchè.

Torino e Birreria la Dogana, fulcro della serata

La serata torinese dedicata ai prodotti del Birrificio dell’Eremo si è svolta alla Birreria La Dogana, locale scelto per ospitare degustazioni di alto livello. Situata nel cuore nel suggestivo Borgo campidoglio, il pub Dogana è da sempre attento alle realtà sia affermate che emergenti del mondo delle birre, che qui sono servite serve accompagnate da bruschette e panini gustosi e piacevoli. Nonostante la concomitanza col Festival di Sanremo e con la partita Juventus-Galatasaray, la serata ha fatto registrare una grande affluenza, segno peraltro della notevole vitalità della scena birraria torinese e dei suoi appassionati. 


 

Informazioni: www.birradelleremo.itwww.grandabeer.itwww.facebook.com/doganaTorino

Piergiuseppe Bernardi

