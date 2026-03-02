Diritto di voto per tutti: l'Asl CN1 al fianco degli elettori diversamente abili

In occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” di domenica 22 e lunedì 23 marzo la struttura complessa di Medicina Legale dell’Asl CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.), a elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.) e a elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).

Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni allo 0171078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.

Le sedi di Medicina Legale territorialmente competenti: sede Centrale di Cuneo (corso Francia, 10); sede periferica di Savigliano (via Torino, 137); sede periferica di Mondovì (presso Ospedale via S. Rocchetto, 99 – piano terra).

Nelle giornata di sabato e domenica, per particolari necessità, potrà essere richiesto l’intervento del Medico Legale Reperibile telefonando al Centralino del Presidio Ospedaliero di Mondovì ( 0174677111 ) per il territorio del Distretto di Mondovì, Ceva, Borgo S. Dalmazzo e Cuneo, oppure al Centralino del Presidio Ospedaliero di Saluzzo ( 0175215111 ) per il territorio del Distretto di Savigliano-Fossano, Saluzzo e Dronero.

Il ricorso ai seggi elettorali privi di barriere architettoniche può avvenire mediante esibizione di un’attestazione medica già rilasciata dall’Asl per altri scopi (ad es. il verbale di Invalidità Civile) o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità di deambulare ovvero una capacità deambulatoria gravemente ridotta.

Ciò al fine di evitare duplicazioni di attestazioni con conseguente disagio per l’interessato.