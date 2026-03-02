Spettacolo teatrale a Beinette a sostegno della Neuropsichiatria infantile dell'Asl Cn1

Un venerdì sera diverso all’insegna della beneficenza

Un teatro gremito, e un obiettivo condiviso: sostenere la Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN1. È questo lo spirito che ha animato la serata di venerdì 27 febbraio presso il Teatro Parrocchiale di Beinette, dove la Sezione di Angeli in Moto Cuneo ha organizzato un appuntamento speciale all’insegna della solidarietà.

Grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatrale “Amici del Teatro” di Beinette, il pubblico ha potuto assistere alla rappresentazione della commedia “La Lettera Maledetta”, uno spettacolo vivace e coinvolgente che ha saputo conquistare la platea fin dai primi minuti. Battute fulminanti, fraintendimenti esilaranti, momenti di emozione e un ritmo sempre brillante hanno reso la serata un vero successo.

La partecipazione è stata straordinaria: il teatro ha registrato il tutto esaurito. Più volte la rappresentazione è stata interrotta dagli applausi scroscianti del pubblico, che ha accompagnato gli attori con entusiasmo e calore.

L’evento rientra nelle attività benefiche promosse da Angeli in Moto Cuneo, impegnata da tempo nel supporto a realtà sanitarie e sociali del territorio. La raccolta fondi della serata sarà destinata alla Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN1, un reparto che ogni giorno si prende cura di bambini e famiglie con professionalità e dedizione.