 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 28 febbraio 2026, 15:10

Mondovì: la Proloco "Cui dur Ferun" dona un'"Aula morbida" alla scuola primaria di Borgo Ferrone

Inaugurato giovedì 26 febbraio lo spazio inclusivo per i bambini con disabilità, frutto dei proventi della lotteria di "Ferrone in festa"

L'&quot;Aula morbida&quot; inaugurata alla scuola primaria di Borgo Ferrone grazie alla donazione della Proloco &quot;Cui dur Ferun&quot;

L'"Aula morbida" inaugurata alla scuola primaria di Borgo Ferrone grazie alla donazione della Proloco "Cui dur Ferun"

La quattro giorni "Ferrone in festa" anima il fine luglio a Mondovì con una lunga serie di appuntamenti grazie all'impegno di un gruppo di instancabili volontari (oltre 70), ma contribuisce anche a lasciare segni duraturi a beneficio della comunità.

Dopo la donazione al Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Mondovì dello scorso anno, grazie al ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, la Proloco "Cui dur Ferun" ha sostenuto nel 2026 un progetto per la scuola primaria di Borgo Ferrone. È stata allestita un'"Aula morbida": un ambiente accogliente e inclusivo per i bambini con disabilità e i loro compagni. "Qui il bambino trova il suo spazio per giocare, esplorare, sognare: un'aula morbida come una carezza, donata dalla generosità della Proloco 'Cui dur Ferun'" si legge nella targa collocata per l'occasione.

Giovedì 26 febbraio lo spazio è stato inaugurato ufficialmente alla presenza del direttivo della Proloco, dei rappresentanti dei genitori e dei docenti del plesso, con la dirigente Olga Bertolino. "Un'iniziativa di quartiere nata dalla comunità, per il bene comune, e la scuola fa parte di questa comunità. Il progetto si rivolge a chi ha bisogno di un'attenzione in più e per questo ringrazio la Proloco e tutti quelli che hanno sostenuto la creazione di questo locale condiviso per attività di crescita e inclusione", hanno sottolineato la dirigente e le insegnanti.

"Siamo contenti di aver contribuito alla creazione di uno spazio davvero importante, spero che la Proloco in futuro possa ancora aiutare la scuola per altre iniziative", ha evidenziato il presidente Matteo Terreno a nome di "Cui dur Ferun".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium