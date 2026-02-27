Servizio civile con ANPAS, 184 le opportunità in Piemonte

Sono 184 le opportunità di Servizio Civile Universale offerte da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a mettersi in gioco nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell’assistenza e dell’educazione e promozione culturale.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore, con un assegno mensile di circa 520 euro. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14 dell’8 aprile 2026. L’accesso alla piattaforma avviene tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, per tutti i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero.

Per accompagnare le ragazze e i ragazzi nella scelta del progetto più adatto e per supportarli negli adempimenti necessari, Anpas Piemonte ha attivato un sito web dedicato, consultabile all’indirizzo serviziocivile.anpas.piemonte.it, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate.

Un’occasione concreta per entrare a far parte del sistema di volontariato organizzato delle Pubbliche Assistenze, contribuendo ogni giorno alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali.

Scegliere il Servizio Civile in Anpas significa vivere un’esperienza di un anno ad alto valore umano, civile e professionale. I giovani volontari diventano parte attiva di un percorso che li accompagna nella crescita personale, nello sviluppo di competenze trasversali e tecniche e nella costruzione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società.

È un’esperienza che spesso rappresenta il primo vero contatto con il mondo del lavoro e con la responsabilità verso gli altri, capace di lasciare un segno duraturo nel percorso di vita di chi vi partecipa.

Il soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118 è un ambito fondamentale del sistema di protezione e tutela della salute pubblica. I volontari in servizio civile saranno coinvolti direttamente nelle attività di soccorso, affiancando i volontari soccorritori esperti delle Pubbliche Assistenze piemontesi. Dopo una formazione iniziale strutturata e certificata dalla Regione Piemonte, che fornisce le capacità necessarie per operare in sicurezza e con competenza, i giovani entreranno progressivamente nei turni di ambulanza, svolgendo il ruolo di soccorritori e partecipando a tutte le fasi dell’intervento, dalla gestione dell’emergenza sul territorio al trasporto sanitario. Un’esperienza intensa e altamente formativa, che permette di comprendere da vicino il valore del lavoro di squadra, della prontezza decisionale e dell’umanità che caratterizzano il servizio di emergenza 118.

Accanto al settore sanitario, Anpas Piemonte promuove progetti di Servizio Civile anche nell’ambito dell’assistenza ed educazione e promozione culturale. In questo contesto i volontari saranno impegnati in attività di sensibilizzazione rivolte a studenti delle scuole superiori, alla cittadinanza e agli enti del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato assistenziale e di corretti stili di vita. Azioni che contribuiscono a rafforzare il legame tra le associazioni e le comunità, investendo sulla prevenzione e sulla formazione dei cittadini di domani.

Un’attenzione particolare è rivolta anche all’inclusione, Anpas riserva specifici posti ai giovani con bassa scolarizzazione nei progetti del settore assistenza e a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica nei progetti di educazione. In totale 51 posti, confermando la vocazione del Servizio Civile come strumento di equità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Vincenzo Sciortino, Presidente Anpas Piemonte: "Accogliere ragazze e ragazzi nelle nostre associazioni significa trasmettere valori fondamentali come solidarietà, responsabilità e spirito di servizio. In un tempo in cui il volontariato assume un ruolo sempre più centrale nel sistema di welfare territoriale, il contributo dei giovani diventa energia nuova, capacità di innovazione e garanzia di continuità per il nostro movimento. Il Servizio Civile è un’esperienza che crea legami, rafforza il senso civico e costruisce cittadini consapevoli e partecipi".

"Il Servizio Civile Universale è una grande opportunità per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, un’esperienza che rappresenta una vera palestra di vita – sottolinea Andrea Tendola, responsabile Servizio Civile Anpas Piemonte. – Quest’anno Anpas offre 184 posti in Piemonte nel settore del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell’assistenza, dell’educazione e della promozione della cultura del primo soccorso. L’emergenza 118 è un pilastro fondamentale del nostro impegno per la tutela della salute e il benessere della comunità, a sostegno delle persone più fragili. I giovani che parteciperanno potranno dare un contributo concreto al territorio, acquisire competenze riconosciute e costruire un bagaglio di esperienze utili per il loro futuro, diventando protagonisti attivi di una società più solidale".

Elenco associazioni Anpas provincia di Alessandria (totale 31 posti disponibili)

Croce Bianca Acqui Terme (2 posti); Croce Verde Alessandria (7 posti); Croce Verde Arquata Scrivia (3 posti), Croce Verde Felizzano (4 posti); Croce Verde Felizzano sezione Spinetta Marengo (4 posti); Croce Verde Ovadese (6 posti); Croce Verde Ovadese sezione Basaluzzo (1 posto); Avis Primo Soccorso Valenza (4 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Asti (totale 13 posti disponibili)

Croce Verde Asti (6 posti); Croce Verde Mombercelli (1 posto); Croce Verde Montemagno (1 posto); Croce Verde Nizza Monferrato (5 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Cuneo (totale 10 posti disponibili)

Croce Verde Bagnolo Piemonte (2 posti); Croce Bianca Ceva (2 posti); Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana (2 posti); Associazione Volontari del Soccorso Dogliani (2 posti); Croce Verde Saluzzo (2 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Novara (totale 13 posti disponibili)

Sre Servizio Radio Emergenza Grignasco (1 posto); Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (2 posti); Novara Soccorso (3 posti); Volontari Soccorso Cusio Sud-Ovest di San Maurizio d'Opaglio (4 posti); Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Vercelli (totale 7 posti disponibili)

Pal Pubblica Assistenza Livornese di Livorno Ferraris (3 posti); Gvss Gruppo Volontari Soccorso Santhià (1 posto); Pat Pubblica Assistenza Trinese (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Verbano Cusio Ossola (totale 10 posti disponibili)

Croce Verde Gravellona Toce (2 posti); Corpo Volontari del Soccorso Omegna (1 posto); Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (2 posti); Squadra Nautica Salvamento Verbania (2 posti), Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Torino (totale 100 posti disponibili)

Croce Verde Bricherasio (6 posti); Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso (1 posto);

Croce Verde Cavour (3 posti); Croce Verde Cumiana (4 posti); Anpas Comitato Regionale Piemonte di Grugliasco (4 posti); Ivrea Soccorso (2 posti); Croce Verde None (9 posti); Croce Bianca Orbassano (6 posti); Croce Verde Perosa Argentina (2 posti); Croce Verde Pinerolo (6 posti); Croce Verde Porte (2 posti); Croce Bianca Rivalta di Torino (4 posti); Croce Verde Rivoli (8 posti); Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (1 posto); Croce Verde Bessolese di Scarmagno (2 posti); Croce Verde Torino sezione Alpignano (2 posti); Croce Verde Torino sezione Borgaro Torinese (2 posti); Croce Verde Torino sezione Ciriè (3 posti); Croce Verde Torino sezione San Mauro Torinese (2 posti); Croce Verde Torino sezione Venaria Reale (2 posti); Croce Verde Torino (13 posti); Croce Giallo Azzurra Torino (2 posti); Croce Bianca del Canavese di Valperga (1 posto); Croce Verde Villastellone (6 posti); Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (5 posti); Croce Bianca Volpianese (1 posto); Croce Giallo Azzurra Volvera (1 posto).