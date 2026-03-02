"Un sorriso per Giorgia": i Trelilu tornano sul palco di Mondovì per solidarietà

Inserito nel programma ufficiale del Carnevale di Mondovì, torna anche quest'anno "Un sorriso per Giorgia", l'evento benefico in memoria di Giorgia Cavarero, organizzato da Esedra Mondovì con la collaborazione di LILT - Lega Contro i Tumori Sezione Provinciale di Cuneo e di Famija Monregaleisa 1949.

L'iniziativa, diventata negli anni uno degli appuntamenti più significativi e partecipati del carnevale, unisce spettacolo e solidarietà, generando ricadute concrete a beneficio di scuole, istituzioni e associazioni del territorio monregalese e cuneese.

Protagonisti dell'edizione 2026 saranno ancora una volta i Trelilu, con il nuovo spettacolo "Love alla còc", una serata all'insegna dell'ironia, della musica e dell'intelligenza comica che caratterizza il celebre quartetto. Accanto a loro, la partecipazione speciale dell'attrice e conduttrice Carlotta Iossetti, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l'appuntamento.

Anche quest'anno "Un sorriso per Giorgia" sostiene iniziative concrete e mirate, con interventi strutturali e progetti di lungo periodo.

Le scuole di Mondovì: nuovi spazi per crescere. Nel 2018 era stato realizzato un importante progetto di allestimento di una sala laboratorio presso il Liceo "Vasco-Beccaria-Govone", con la realizzazione di decorazioni murali e l'installazione di arredi completi con scrivanie e mobili. La recente riorganizzazione degli spazi scolastici nella Città di Mondovì ha però comportato una nuova distribuzione dei locali tra istituti: il laboratorio è passato di competenza all'Istituto Alberghiero "Giolitti", mentre il Liceo ha trasferito i mobili in altra sede. Pertanto, attraverso "Un sorriso per Giorgia" nel dicembre scorso si è già provveduto alla decorazione della nuova sala del Liceo nel nuovo locale assegnato, nel quale sono stati collocati i mobili già donati. Con la nuova edizione del progetto si provvederà a completare l'allestimento della "Sala Giorgia" presso l'Istituto Alberghiero, un laboratorio informatico e multimediale che sarà dotato degli arredamenti e delle attrezzature multimediali.

Sostegno alla LILT Cuneo. Partner consolidato dell'iniziativa da diversi anni è la LILT Cuneo: nel tempo "Un sorriso per Giorgia" ha già contribuito in modo significativo alle attività dell'Associazione, arrivando a finanziare l'acquisto di tre autovetture per il servizio ai malati oncologici. Per il 2026 il contributo sarà destinato a sostenere le attività LILT, dal trasporto dei pazienti oncologici verso strutture di cura e ospedali alla promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, fino al supporto ai progetti attualmente in corso a favore dei malati e delle loro famiglie.

Il laboratorio di ceramica del Liceo Artistico. Da tre anni "Un sorriso per Giorgia" sostiene il nuovo Liceo Artistico di Mondovì, città storicamente legata alla tradizione della ceramica. Nonostante non sia ancora attivabile un corso curricolare specifico di ceramica, continua il sostegno di "Un sorriso per Giorgia" al laboratorio artistico della ceramica, coprendo in particolare i costi di cottura dei manufatti presso la Ceramica Besio 1842.

La Stanza Snoezelen per il CSSM. Tra i progetti in fase di avvio, la collaborazione con il Centro per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM) per realizzare una Stanza Snoezelen, uno spazio multisensoriale dedicato in particolare a ragazzi con disabilità, ma aperto a un utilizzo inclusivo. La stanza, da realizzarsi presso il Centro diurno Sirio di Villanova Mondovì (ma fruibile da tutti gli ospiti dei Centri del CSSM), sarà progettata per stimolare tutti i sensi. Il progetto prevede un primo intervento di allestimento e acquisto delle attrezzature principali, tra cui proiettore e dotazioni multisensoriali, da integrare con future iniziative.

Le TV per l'Ospedale di Mondovì. La Famija Monregaleisa 1949, nell'ottica della collaborazione con il progetto, vuole dedicare alla memoria di Giorgia l'iniziativa di donazione alla Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva per l'acquisto di televisori per il reparto di Week e Day Surgery del Regina Montis Regalis, iniziativa presentata nel corso della cena dei Lombardi.

"Un sorriso per Giorgia" è oggi molto più di uno spettacolo: è un progetto collettivo che, anno dopo anno, trasforma la memoria in azioni concrete a favore della comunità. Perché ogni sorriso può diventare un'opportunità, e ogni gesto condiviso può fare la differenza.