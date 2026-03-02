Emmaus festeggia l'8 marzo con la solidarietà: vendita straordinaria per le donne in difficoltà

Si terrà questo sabato 7 marzo nei mercatini Emmaus di Boves (via Mellana, 55 - h 9/12 - 14/18), Cuneo (via Dronero 6/a - h 15,30/19,00) e Mondovì (Piazza San Pietro 1 - h 9,30/12,30 - 15/19) la consueta vendita straordinaria di solidarietà di Emmaus questa volta a favore delle case di accoglienza della comunità Papà Giovanni XXIII di Savigliano per il reinserimento di donne e donne con bambini provenienti, in prevalenza, da un percorso carcerario. Una maniera concreta per festeggiare l'otto marzo a fianco delle donne e tra queste quelle più in difficoltà. Emmaus coglie anche l'occasione per ribadire il proprio impegno per l'uguaglianza di genere e la propria vicinanza alle donne vittime di violenza.

Nell'occasione nel mercatino Emmaus di Boves vi saranno sconti fino al 50% su molte cose in vari settori e in tutti i mercatini (Boves, Cuneo e Mondovì) uno sconto speciale per le donne sull'abbigliamento femminile e un peluche in omaggio per tutte le bambine.