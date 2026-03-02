ATLETICA / Roata Chiusani in festa: ori e PB a Padova e Ancona

L’Atletica Roata Chiusani festeggia un weekend d’oro con vittorie e record personali nelle gare indoor nazionali.

A Padova, sabato 28 febbraio, l’atleta del salto in alto Annalisa Magliano ha trionfato tra le migliori tre italiane con il nuovo PB di 1,69 m (+5 cm), balzando in vetta alle graduatorie nazionali, mentre Matteo Brignone ha dominato i 60hs cadetti in 8”81 superando l’accredito di 9”07.

Ottimi risultati anche per le marciatrici Beatrice Peano, Giada Verra, Carlotta Bonollo e Beatrice Pilogallo, e per Maya Rolando, Giulia Tassone, Marianna Volante e Filippo Boi nelle velocità e salti.

Ad Ancona, nei Campionati Italiani Assoluti, Andy Gatto ha centrato l’11° posto nei 60hs con 8”15, a soli 2 cent dal PB, confermando i vertici assoluti.

Il direttore tecnico Fabio Milano esprime grande soddisfazione per la qualità degli allenamenti quotidiani, che hanno reso possibile questi exploit