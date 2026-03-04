Porta della Langa: il distretto del commercio si accende

Il Distretto del Commercio “Porta della Langa”, attivato con delibera della Regione Piemonte nel novembre 2025, entra finalmente nel pieno delle attività. Dopo i primi interventi sul territorio, come i corsi di formazione dedicati ai commercianti, arriva ora uno strumento concreto per sostenere il commercio locale.
Lunedì 9 marzo alle ore 20.30, presso la sala polivalente del Comune di Rocca de Baldi, si terrà una riunione aperta a tutti i commercianti e pubblici esercizi dei comuni aderenti al distretto.
Durante l’incontro verrà presentato ufficialmente il bando pubblicato questa settimana sul sito del Comune di Carrù, capofila del distretto diffuso.
Il bando prevede l’erogazione di 40mila euro a favore delle attività commerciali dei comuni coinvolti. Le risorse saranno destinate a interventi di abbellimento delle esteriorità dei negozi di vicinato, con contributi a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute per migliorare le vetrine o avviare nuove attività nei prossimi mesi.
Questa misura, attesa da tempo dai commercianti, rappresenta un passo importante nella rigenerazione del tessuto commerciale locale. Aiutare i negozi significa valorizzare i nostri centri storici, renderli più attrattivi per i turisti e restituire vitalità ai luoghi che ci appartengono.
Con una serranda che si alza e una vetrina che si illumina, le persone tornano a incontrarsi e a vivere le nostre città.
I negozi sono piccoli fari che tengono accesa la vita dei nostri paesi.