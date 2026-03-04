Eventi e sicurezza, i sindaci delle Langhe fanno squadra: a Neive una serata formativa per amministratori e associazioni

Un momento di formazione dedicato a chi organizza eventi pubblici e manifestazioni sul territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso dall’Associazione Sindaci Sei in Langa, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe di Neive.

La serata sarà dedicata al tema “La sicurezza nell’organizzazione dei pubblici eventi e delle pubbliche manifestazioni” e sarà guidata dall’avvocato Paolo Piccinelli, sindaco di Neive, che illustrerà il quadro normativo e operativo legato alla gestione della sicurezza negli appuntamenti pubblici.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle amministrazioni comunali, alle Pro loco e a tutte le realtà associative che organizzano eventi, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare correttamente gli aspetti normativi e organizzativi.

“Nel corso dell’incontro affronteremo i temi relativi alla sicurezza degli eventi pubblici e illustrerò le normative che riguardano i Piani di sicurezza e la loro evoluzione nel tempo”, spiega Piccinelli. “Spesso queste regole nascono in seguito a eventi tragici accaduti in Italia o all’estero, ma non rappresentano un ostacolo alla realizzazione delle manifestazioni: al contrario, ne costituiscono l’essenza, perché solo in un contesto sicuro è possibile organizzare eventi.”

Durante la serata saranno presentati anche consigli pratici basati su esperienze operative, maturate nella gestione di importanti piani di sicurezza per eventi di grande affluenza.

L’incontro nasce all’interno delle attività della nuova Associazione Sindaci Sei in Langa, costituita presso il Comune di Treiso con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza territoriale dell’area della bassa Langa del Moscato e del Barbaresco.

Il sodalizio riunisce i sindaci dei comuni di Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso e Trezzo Tinella, che hanno scelto di lavorare insieme attraverso una struttura snella e operativa, capace di coordinare iniziative comuni e valorizzare l’identità di questo territorio.

Un altro appuntamento a Cuneo

Accanto all’incontro di Neive, Paolo Piccinelli sarà relatore anche in un altro appuntamento dedicato al tema della sicurezza, organizzato dalla Provincia di Cuneo e promosso dal presidente Luca Robaldo.

L’iniziativa è in programma mercoledì 10 marzo presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo e sarà dedicata a una riflessione più ampia sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica nei comuni del territorio.

“In quella sede cercherò di fare una panoramica sulla situazione dell’ordine della sicurezza pubblica nei nostri comuni interpretando i dati che annualmente il Sole 24 Ore riporta e sulle responsabilità che ricadono sui sindaci”, spiega Piccinelli.

Durante l’intervento verrà affrontato anche il quadro normativo di riferimento: “Parleremo del Testo unico degli enti locali e delle altre normative che riguardano la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come il TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”

Un passaggio sarà dedicato anche alle novità legislative più recenti: “Verrà esaminato anche il recentissimo decreto legge 24 febbraio 2026 numero 23, che affronta tra l’altro il tema del porto di coltelli e di strumenti affini.”