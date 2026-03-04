Racconigi: "Facciamo Pace" è un successo, la mostra prorogata fino al 26 maggio

Alla luce del grande successo registrato dall’apertura della mostra "Facciamo Pace" ad oggi, l’Associazione Presidiarte APS ha deciso di posticiparne la chiusura a domenica 10 maggio.

Nel frattempo, proseguono le iniziative tese ad approfondire i temi toccati dalla rassegna, dedicate a un pubblico eterogeneo. La mostra introduce infatti ad un’idea di pace rivalutata, intesa come colore, forma, energia emotiva e gestuale, e solleva riflessioni sugli immaginari intimi e collettivi che la riguardano, proponendo una tregua alla retorica bellica.

Discostandosi dal concetto di “conflitto”, suggerisce indagini sul senso di responsabilità individuale e collettiva, sulla possibilità di partecipare ad obiettivi comuni improntati all’armonia, alla giustizia, all’integrazione e alla tolleranza.

Domenica 8 marzo, ore 15 Pinacoteca civica Levis Sismonda WomART WIN Le artiste di Facciamo Pace Il primo appuntamento si svolgerà domenica 8 marzo, a partire dalle ore 15, negli spazi della Pinacoteca:

Alle ore 15.00 l’artista Micaela Delfino terrà una performance sulla pittura ebru, antica arte di 'pittura sull'acqua'.

Alle ore 15.45 l’artista Luisa Piglione svolgerà il Laboratorio 'Il mio libro d'artista: esplorazioni tra segni, parole e immagini ' aperto a bambini a partire dagli 8 anni e agli adulti.

Alle ore 16.30 l’artista Marianna Pagliero condurrà la performance 'Tante piccole gocce', aperta a tutti.

A seguire, le artiste presenti in mostra introdurranno il pubblico alle loro opere ed al loro percorso espressivo. Per partecipare al laboratorio (max 20 partecipanti) è necessaria la prenotazione