Visite gratuite al Centro Salute Donna: nuovo numero per le prenotazioni

Avviso importante per tutte le donne interessate alle visite gratuite offerte dal Centro Salute Donna dell’Ospedale S. Croce di Cuneo in occasione della Festa della Donna. Il numero di cellulare precedentemente indicato per le prenotazioni non è più utilizzabile.
La direzione del centro comunica che il contatto corretto da utilizzare è ora quello della Segreteria del Centro Salute Donna: 0171 642360. Si raccomanda di comporre esclusivamente questo numero per evitare problemi o ritardi.
Le prenotazioni proseguiranno regolarmente oggi (giovedì 5 marzo), domani (venerdì 6 marzo) e lunedì 9 marzo, dalle ore 14.00 alle 18.00. L’iniziativa si svolgerà dal 9 al 13 marzo, offrendo controlli specialistici gratuiti per promuovere la salute femminile.
Per maggiori dettagli, contattare direttamente la segreteria o visitare il sito dell’ASL CN1.