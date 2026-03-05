Alba si illumina di lilla per la Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Le torri medievali di piazza Risorgimento ad Alba si illuminano il 13-14 e 15 marzo di lilla nella Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare, promossa anche quest’anno dall’associazione il Bucaneve ODV.

L’impegno contro il DCA rappresenta una sfida sempre più diffusa. I numeri di coloro che ne soffrono sono in crescita e creano un impatto significativo sia sulla salute fisica che emotiva.

Il 14 marzo alle ore 15, al centro polivalente giovanile H Zone in piazza Beausoleil 1, si terrà inoltre un incontro con la dott.ssa Lanaro nell’ambito del progetto “Voglio imparare ad amarmi”, con letture e intermezzi musicali.