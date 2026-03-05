 / Eventi

Eventi | 05 marzo 2026, 11:42

Alba si illumina di lilla per la Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Dal 13 al 15 marzo le torri medievali di piazza Risorgimento cambiano colore. Il 14 marzo incontro all'H Zone con il progetto "Voglio imparare ad amarmi"

Alba si illumina di lilla per la Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Le torri medievali di piazza Risorgimento ad Alba si illuminano il 13-14 e 15 marzo di lilla nella Giornata Nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare, promossa anche quest’anno dall’associazione il Bucaneve ODV.

L’impegno contro il DCA rappresenta una sfida sempre più diffusa. I numeri di coloro che ne soffrono sono in crescita e creano un impatto significativo sia sulla salute fisica che emotiva.  

Il 14 marzo alle ore 15, al centro polivalente giovanile H Zone in piazza Beausoleil 1, si terrà inoltre un incontro con la dott.ssa Lanaro nell’ambito del progetto “Voglio imparare ad amarmi”, con letture e intermezzi musicali.

