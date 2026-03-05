La storia di un forte gemellaggio: a Dronero è in arrivo la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo Garfagnana

Il cinema teatro Iris di Dronero si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio: il concerto solenne della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo Garfagnana. Appuntamento sabato 7 marzo alle ore 21.

Un gemellaggio forte, profondo e molto sentito quello tra le due comunità, che l’anno prossimo compirà ben 50 anni. L'appuntamento segna così un momento di altissimo valore simbolico e, per l'occasione, è in arrivo dalla Toscana una delegazione di oltre 50 persone: accanto ai 34 musicisti della storica formazione (fondata nel 1801), ci saranno infatti anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale e tanti cittadini garfagnini desiderosi di riabbracciare Dronero. E la città, a sua volta, non vede l’ora di ricambiare tutto l’affetto, in una serata di note e memoria ma soprattutto unione tra Alpi Apuane e Valle Maira.

Un’iniziativa che riflette l'impegno costante dell’amministrazione comunale nel rilanciare i rapporti istituzionali e umani nati nel 1977:

"Come Amministrazione abbiamo investito con convinzione nel rafforzamento dei rapporti con Castelnuovo, trasformando un’amicizia storica in un asse pulsante di scambi culturali e accoglienza - ci spiega il vicesindaco e assessore alle Manifestazioni Mauro Arnaudo - Vedere così tante persone mettersi in viaggio per venirci a trovare è la prova che siamo sulla strada giusta. Per sabato sera mi aspetto una bella partecipazione da parte dei droneresi: non festeggeremo solo un concerto, ma la forza di un'amicizia vera che ci rende orgogliosi della nostra identità".

UNA SINERGIA DI COMUNITÀ

L’organizzazione della serata vede una stretta collaborazione tra il Comune e il Gruppo Alpini (ANA) di Dronero, da sempre custodi e traino di questo legame: "C’è una sinergia totale tra l’impegno dell’Amministrazione e l’instancabile dedizione delle Penne Nere", aggiunge il vicesindaco, sottolineando come il lavoro di squadra sia la chiave per onorare questa fratellanza alpina in vista del grande traguardo del Cinquantennale nel 2027.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per dare il benvenuto agli ospiti toscani.