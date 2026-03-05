Caty Torta, artista e pioniera in mostra a Cherasco con "L'equilibrio dello spazio"

Dal 14 marzo al 28 giugno, Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita "L’equilibrio dello spazio", importante mostra dedicata a Caty Torta (Torino, 1920–2014), figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento. L’ingresso è gratuito.

L’esposizione, che riunisce oltre 50 opere, offre al pubblico del territorio l’occasione di conoscere da vicino il percorso di un’artista capace di attraversare stagioni e linguaggi diversi mantenendo una forte identità espressiva. Dalla formazione torinese nella scuola di Felice Casorati ai soggiorni parigini all’Académie de la Grande Chaumière, il percorso espositivo documenta l’evoluzione di una ricerca che si muove tra figurazione, modernità industriale e astrazione.

Tra i dipinti in mostra spicca l’“Autoritratto” del 1955, esempio del rigore plastico degli esordi. Negli anni Sessanta il colore diventa protagonista assoluto, con composizioni vibranti e dinamiche, mentre opere come “Petroliera in fiamme” trasformano la macchina in simbolo di energia e tensione contemporanea. Dagli anni Ottanta, l’interesse dell’artista si apre al dialogo tra arte e scienza, con lavori ispirati all’atomo e alle forze invisibili della materia.

Caty Torta fu anche una donna fuori dagli schemi: tra le prime italiane a conseguire la licenza da pilota automobilistico, partecipò alla Mille Miglia, incarnando uno spirito libero e pionieristico che si riflette nella sua pittura.

Con questa mostra, Cherasco conferma la propria attenzione verso le grandi figure femminili dell’arte, proseguendo un percorso già intrapreso con l’esposizione dedicata a Rosalda Gilardi. Un impegno culturale che valorizza il contributo delle artiste donne nella storia dell’arte e rafforza l’identità della città come polo attento alla qualità e alla ricerca.

"La Città di Cherasco ha sempre riconosciuto nella cultura e nell’arte elementi essenziali della propria identità e della propria storia – dicono il sindaco Claudio Bogetti e la consigliera Mara Degiorgis –. Siamo convinti che le iniziative espositive ospitate nei nostri spazi, e in particolare nelle prestigiose sale di Palazzo Salmatoris, autentico fulcro della vita culturale cittadina, non rappresentino soltanto eventi di alto profilo artistico, ma costituiscano soprattutto importanti momenti di confronto, condivisione e crescita per la nostra comunità e per i tanti visitatori che scelgono Cherasco come destinazione culturale. Ringraziamo tutti coloro che, con competenza, dedizione e passione, contribuiscono alla realizzazione di questi progetti, permettendo alla nostra città di continuare a coltivare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, mantenendolo vivo e vitale nel tempo".

L’inaugurazione sarà sabato 14 marzo alle ore 10.30 a Palazzo Salmatoris.

Orari: giovedì e venerdì 14.30–18.30; sabato e domenica 9.30–12.30 e 14.30–18.30.

Info: Ufficio Turistico di Cherasco – Tel. 0172 427050.