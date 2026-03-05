VOLLEY B1F / Mondovì torna al PalaManera per affrontare Villa Cortese

Dopo due trasferte consecutive e sei punti conquistati, Mondovì Volley torna tra le mura amiche per il 18° turno del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, Girone A.

Avversario di giornata è il GSO Villa Cortese, compagine che al momento si trova in quarta posizione a 37 punti, uno in più del “Puma”. Si tratta dunque di uno scontro diretto dall’importanza capitale, in quanto mette di fronte due delle formazioni che combattono per entrare nelle prime tre posizioni, quelle che valgono il passaggio nella futura Serie A3.

All’andata, Mondovì Volley lottò per lunghi tratti con la quotata avversaria, ma una seconda parte in calando portò alla sconfitta per 3-1.

La formazione allenata da coach Claudio Basso ha attraversato momenti di diverso tipo da quella sfida datata 9 novembre, e quattro mesi dopo si presenta forte di un’energia rinnovata: i successi su Garlasco e Chieri hanno rilanciato le ambizioni monregalesi, ma serve fare un ulteriore passo per risalire le posizioni della graduatoria.

A presentare la sfida è l’opposto/schiacciatrice Alice Munari: “Villa Cortese è una squadra che ha molte carte da giocare e altrettante sorprese: un gruppo capace di cambiare ritmo, variare soluzioni e mettere pressione in diversi momenti della gara. Noi però stiamo lavorando molto bene in palestra: siamo concentrate, determinate e con una forte voglia di capovolgere il risultato dell’andata. Siamo cariche e non vediamo l’ora di offrire un grande spettacolo sabato al PalaManera, davanti al nostro pubblico. Nelle ultime due partite abbiamo mostrato il carattere che ci contraddistingue e che ci ha rimesse sui nostri binari. Ora abbiamo una visione chiara delle nostre capacità e, allo stesso tempo, di quelle delle nostre avversarie. Crederci fino in fondo, continuare a lavorare con intensità e metterci tanto cuore: questo sarà il nostro focus nei mesi decisivi che ci aspettano.”

Per la Giornata Internazionale della Donna, in programma domenica 8 marzo, Mondovì Volley desidera offrire l’ingresso omaggio a tutte le donne. Sarà sufficiente presentarsi in cassa per avere diritto al biglietto omaggio. È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita. Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità.

La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria.